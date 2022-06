„Stadt:Kultur“ in Baden und Perchtoldsdorf

Auftakt am 19. Juni im Kurpark Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Kurpark Baden startet am Sonntag, 19. Juni, das Sommer-Kulturprogramm „Stadt:Kultur im Park“, bei dem bis Donnerstag, 7. Juli, an insgesamt 14 Spieltagen Kabarett, Diskussionen, Lesungen und Musikalisches auf dem Programm stehen; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Den Auftakt am 19. Juni gestaltet das Trio Molden-Soyka-Wirth mit dem Konzert „Schdean", am Tag darauf, 20. Juni, gastiert Alfred Dorfer mit seinem Kabarettprogramm „und…“. Am 21. Juni folgen Thomas Brezina und Michael Buchinger mit „Drei wollen Durchblick“, am 22. Juni laden Florian Klenk und Florian Scheuba zur Diskussion „Sag Du, Florian“. Weiter geht es mit Konzerten von Buntspecht (23. Juni), dem Nino aus Wien (26. Juni) und Konstantin Wecker, der am 28. Juni gemeinsam mit Bühnenpartner Jo Barnikel ein „Solo zu zweit“ gibt.

Dazwischen präsentiert sich Marco Pogo am 27. Juni als „Gschichtldrucker“, Kabarett gibt es auch von Omar Sarsam („Sonderklasse“ am 29. Juni), Gernot Kulis („Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ am 30. Juni), dem Duo Grissemann & Dolezal („Buh!“ am 4. Juli) und Malarina („Serben sterben langsam“ am 5. Juli). Florian Klenk und Christian Bachler lesen am 6. Juli aus ihrem Buch „Bauer und Bobo“; letzter Programmpunkt der „Stadt:Kultur im Park“ ist ein Konzert der Familie Lässig, u. a. mit Manuel Rubey und Gunkl, am 7. Juli.

Fortgesetzt wird die „Stadt:Kultur“ in Perchtoldsdorf, wo das Publikum von 18. bis 28. Oktober wiederum Kabarettgrößen wie Stermann & Grissemann, Musik-Acts wie 5/8erl in Ehr’n, Diskussionen mit Florian Klenk und Florian Scheuba sowie Literatur mit Stefanie Sargnagel, Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann erwarten. Von 2. bis 14. November findet dann wiederum in Baden das Herbstprogramm von „Stadt:Kultur“ u. a. mit Gunkl & Walter, den Science Busters, Armin Thurnher & Dirk Stermann, Robert Menasse und Elisabeth Hermann statt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter www.stadt-kultur.at.

