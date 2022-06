Rekordteuerung – SPÖ-Deutsch: „Inflation steigt auf 7,7 Prozent – Regierung tut nichts gegen explodierende Preise“

SPÖ drängt auf sofortige Teuerungsbremse – Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Energie, Sprit befristet streichen – Leben muss für alle leistbar sein!

Wien (OTS/SK) - Die Preise in Österreich steigen immer weiter an. Im Mai war die Teuerung laut Statistik Austria mit 7,7 Prozent so hoch wie seit 1976 nicht mehr. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist klar: „Es braucht sofort eine echte Teuerungsbremse, um die Preise effektiv zu senken.“ Das von der Regierung für Herbst angekündigte Paket komme nicht nur zu spät, es ist auch „vollkommen unzureichend, denn dadurch wird kein einziger Preis gesenkt“. Die SPÖ drängt darum weiterhin vehement auf die befristete Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Strom, Gas und Treibstoff. Außerdem sollen die Mieterhöhungen rückgängig gemacht und die Kategorie- und Richtwertmieten bis 2025 eingefroren werden. „Der Preiswahnsinn muss gestoppt werden. Das Leben in Österreich muss für alle leistbar sein“, so Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Seit Monaten drängt die SPÖ auf eine Teuerungsbremse und hat dazu zahlreiche Anträge im Nationalrat eingebracht. „Trotzdem ist die Regierung untätig und schaut dem Preiswahnsinn zu“, kritisiert Deutsch, der betont, dass die für Oktober angekündigten Einmalzahlungen zu spät kommen. „Ganz viele Menschen sind verzweifelt. Sie können sich Lebensmittel, Stromrechnungen und Miete nicht mehr leisten und wissen nicht, wie sie über den Sommer kommen sollen“, so Deutsch.

Dass Preissenkungen den Menschen dauerhaft helfen, hat mittlerweile sogar ÖVP-Kanzler Nehammer eingesehen. „Jetzt ist es an der Zeit, dass Nehammers Selbsterkenntnis endlich Taten folgen und die ÖVP den Anträgen der SPÖ zustimmt, damit die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Energie und Sprit gestrichen werden kann.“ Deutsch verweist diesbezüglich auf eine Petition, die die SPÖ gestartet hat, um den Druck auf die Regierung für eine echte Teuerungsbremse zu erhöhen.

SERVICE: Hier geht’s zur SPÖ-Petition „Teuerungswahnsinn stoppen!“: https://tinyurl.com/bdhba2yp

