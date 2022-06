„Sport am Sonntag“ mit einem Ausblick auf das EURO-22-Spektakel in England

Am 19. Juni um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 19. Juni 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

EURO 2022: Der Mega-Event in England

Die Frauen-Fußball-EM als Sportspektakel – die Topwerte bei Zuschauerinnen und Zuschauern, Umsatz und TV-Präsenz sollen gesprengt werden.

Viktoria Schnaderbeck und Nicole Billa im Interview

Die Kapitänin und die Torjägerin über das Abenteuer EURO.

Lukas Weißhaidinger – Der Diskus-Rekordhalter live im Studio

Der Olympia-Dritte von Tokio will bei der WM im Juli den nächsten großen Wurf landen.

Felix Auböck – Österreichs Schwimmstar bei der Langbahn-WM in Budapest

Der Kurzbahn-Weltmeister auf der Jagd nach seiner nächsten Medaille.

