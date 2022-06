„Bürgeranwalt“: Kein Energiekostenausgleich – warum bekommen viele die 150 Euro nicht?

Am 18. Juni um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 18. Juni 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kein Energiekostenausgleich – warum bekommen viele die 150 Euro nicht?

Bei der Volksanwaltschaft und in der Redaktion „Bürgeranwalt“ häufen sich die Beschwerden aus jenen Haushalten, die den 150-Euro-Gutschein zur Abfederung der exorbitant gestiegenen Stromkosten nicht einlösen können. Volksanwalt Werner Amon fordert eine Reparatur der Bedingungen für die Unterstützungszahlung.

Hochwasserschutz im Eferdinger Becken – wurden die Probleme beim „Absiedeln“ gelöst?

Das Eferdinger Becken ist 2002 und 2013 von Hochwasserkatastrophen getroffen worden. Zum Schutz vor künftigen Überflutungen sind seither diverse Maßnahmen ausgearbeitet worden. Manchen Grundeigentümern bleibt aber – verbunden mit einer staatlichen Entschädigung – nur die Möglichkeit wegzuziehen. Für diese Art der Absiedelung wären aber spezielle Umwidmungen nötig, die bisher nicht erfolgt sind. Wann wird das Regelwerk beschlossen?

Warum wurde eine Pflegeassistentin, die Diplomkrankenpflegerin werden will, geklagt?

Vera M. arbeitet in Wien als Pflegeassistentin und möchte Diplomkrankenpflegerin werden. Dafür hat sie die Ausbildung zum Großteil absolviert. Bei zwei Prüfungen ist sie aber durchgefallen. Nach einem Konflikt mit der Direktorin ihres Pflegeheims wurde sie gekündigt und soll nun auch die Ausbildungskosten von 5.400 Euro zurückzahlen. Zu Unrecht, meint Dr. Karmen Riedl von der AK Wien, die den Rechtsschutz für Frau M. übernommen hat.

