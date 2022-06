QUEER MOMENTS x VELO: Mitreißendem Auftritt bei der Regenbogenparade folgt am 25. Juni die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude

QUEER MOMENTS begeistert im Pride-Monat mit zahlreichen Highlight: Zum Abschluss feiern erstmals alle gemeinsame eine QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Partner VELO, ohne dessen großartige Unterstützung die Umsetzung unserer Vision „QUEER MOMENTS in LOST PLACES“ im Rahmen der Regenbogenparade nicht in dieser beeindruckenden Form möglich gewesen wäre. Karin Erhart, Obfrau des Vereins Queer Dance im Gemeindebau 1/2

Mit unserer Unterstützung der Initiative Queer Moments bei der diesjährigen Regenbogenparade in Wien und der Queer Night am 25. Juni wollen wir ein Zeichen der Solidarität setzen und Menschen über alle Grenzen hinweg verbinden. Queer Moments und VELO verbindet die Leidenschaft und das Engagement für eine Gesellschaft, in der es keine Barrieren gibt, sondern Chancen, die offen für Neues und geprägt ist von Toleranz und Akzeptanz. Jochen Hiller, Geschäftsführer für VELO Austria 2/2

Wien (OTS) - Der Verein Queer Dance im Gemeindebau war 2022 erstmals mit der Inititative QUEER MOMENTS auf der Regenbogenparade vertreten. Unterstützt wurde der Auftritt von VELO, die exklusiver „proud partner“ von QUEER MOMENTS sind. Die gemeinsame Botschaft für die Pride lautete „QUEER MOMENTS in LOST PLACES“ und sollte an die dunklen Zeiten erinnern, in denen Menschen ihre Andersartigkeit vor der Öffentlichkeit verstecken mussten.

Karin Erhart, Obfrau des Vereins Queer Dance im Gemeindebau und Initiatorin von QUEER MOMENTS: „ Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Partner VELO, ohne dessen großartige Unterstützung die Umsetzung unserer Vision „QUEER MOMENTS in LOST PLACES“ im Rahmen der Regenbogenparade nicht in dieser beeindruckenden Form möglich gewesen wäre. “

Jochen Hiller, Geschäftsführer für VELO Austria: „ Mit unserer Unterstützung der Initiative Queer Moments bei der diesjährigen Regenbogenparade in Wien und der Queer Night am 25. Juni wollen wir ein Zeichen der Solidarität setzen und Menschen über alle Grenzen hinweg verbinden. Queer Moments und VELO verbindet die Leidenschaft und das Engagement für eine Gesellschaft, in der es keine Barrieren gibt, sondern Chancen, die offen für Neues und geprägt ist von Toleranz und Akzeptanz. “

Exklusive QUEER MOMENTS-Shirts von LA HONG

Einen besonderen Eye-Catcher auf der diesjährigen Regenbogenparade lieferten auch die QUEER MOMENTS-T-Shirts von Modedesigner LA HONG, einer individuell hand-designten Kollektion mit einer Auflage von 100 Stück, die exklusiv für die Initiative QUEER MOMENTS angefertigt wurde. LA HONG: Jedes der T-Shirts ist ein Einzelstück und trägt dazu bei, dass wir den Begriff „queer“ neu denken und leben. Queer bedeutet für uns nicht mehr „ausgrenzend anders“ sondern „individuell und inklusiv anders“. Die T-Shirts sind meine Antwort auf die Einladung von QUEER MOMENTS zum gesellschaftlichen Diskurs. Gemeinsam leisten wir damit auch einen Beitrag, um für alle Menschen eine barrierefreie Gesellschaft zu ermöglichen.“

QUEER MOMENTS lädt am 25. Juni zur QUEER NIGHT ins Schloss Neugebäude

Unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ finden im Juni 2022 gleich mehrere Events in Simmering statt, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs einladen. Dazu gehört eine Foto-Ausstellung der Künstlerin Barbara Essl in der Bezirksvorstehung Simmering, der Auftritt bei der Regenbogenparade sowie – als glanzvoller Höhepunkt – am 25. Juni die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, die heuer erstmals stattfindet.



QUEER NIGHT presented by VELO

Die Initiative QUEER MOMENTS ist überparteilich und wird von engagierten Zivilpersonen aber auch von zahlreichen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterstützt. So ist VELO Namenssponsor und Eventpartner der QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude.

Weitere Unterstütung kommt von:

Billa, Buschenschank Ausblick Wien, Café Frog, Damenspitz, Lampert Hofer, Bioweingut Lenikus, Velo, Vöslauer, Styling by Tichy, Weingut Johann Müllner, MISS EARTH Austria sowie die Blumenhandlung Blütenzeit

Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Über Velo

VELO ist ein innovatives, weißes, tabakfreies Nikotinprodukt zum oralen Gebrauch und ist in unterschiedlichen Nikotinstärken und Geschmacksrichtungen verfügbar. Die Nikotinpouches bieten erwachsenen Rauchern eine Alternative zur herkömmlichen Zigarette. VELO ist eine der führenden Marken für Nikotin Pouches, die moderne Art Nikotin zu konsumieren. Ohne Tabak, ohne Verbrennung, ohne Rauch, enthalten sie 99% weniger Schadstoffe als eine Zigarette*. www.velo.com

Warnhinweis: * Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine süchtig machende Substanz. Vergleich basierend auf einer Bewertung von Zigarettenrauch (d. h. einer wissenschaftlichen Standard-Referenz Zigarette mit ca. 9 mg Teer) und Inhaltsstoffen, die während der Verwendung eines Velo-Beutels freigesetzt werden, in Bezugnahme auf die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zur Reduzierung der Mengen von 9 schädlichen Inhaltsstoffen im Zigarettenrauch.

QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude

Datum: 25.06.2022, 18:30 - 23:55 Uhr

Ort: Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM

Mobil: +43 676 6357 399 | E-Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at