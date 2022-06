Salzburg Summit von 27.-29. Juli 2022

Wirtschaftsgipfel dieses Jahr unter dem Motto „Challenges“ – Vom Reden ins Handeln kommen – renommierte Speaker aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu Gast

Wien (OTS) - „Im Rahmen des diesjährigen Salzburg Summit werden die brennendsten Fragen Europas diskutiert. Das Tagungsmotto „Challenges“ adressiert die aktuelle Situation, denn der Standort Europa steht vor enormen Herausforderungen wie seit 30 Jahren nicht: Krieg, geopolitische Verschiebungen und massive ökonomische Herausforderungen, wie Inflation und Lieferkettenprobleme erzwingen einen neuen Blick auf die Zukunft unseres Kontinents und fordern neue, rasche strategische Antworten. Wir vernetzen Personen aus Politik, Wirtschaft, Industrie, Kunst & Kultur und geben so lösungsorientierten Diskussionen Raum“, so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Christoph Neumayer. Der Salzburg Summit findet dieses Jahr zum dritten Mal statt und wird von der Industriellenvereinigung in Kooperation mit Mitinitiatorin Gabi Spiegelfeld veranstaltet.

An drei Tagen – vom 27. bis zum 29. Juli – wird Salzburg zum Zentrum für Wirtschafts- und politische Gespräche mit hochkarätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Der Salzburg Summit baut Brücken:

zwischen alt & jung, zwischen neu und etabliert, zwischen analog und digital und zwischen Industrie und Start-up“, so Mitinitiatorin Gabi Spiegelfeld. „Unser Ziel ist es umsetzungsfähige Ideen zu entwickeln und zu präsentieren. Frei nach dem Motto: Von der Wirtschaft für Gesellschaft und Politik“, so die beiden Veranstalter unisono.

Thematisiert werden die großen „Challenges“ unserer Zeit in vier zentralen Themenblöcken: Klima & Energie, Innovation, Geopolitik und Gesellschaft mit renommierten Expertinnen und Experten aus aller Welt. Zu den Speakern zählen unter anderem Tobias Freakin, Australiens erster Botschafter für Cyber-Angelegenheiten und kritische Technologie, Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG, Felix Ohswald, Gründer der Online-Nachhilfeplattform GoStudent oder Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz.

Rückfragen & Kontakt:

Salzburg Summit

+43 664-8412915

marlena.mayer @ iv.at