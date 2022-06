Am 20. Juni startet der VHS-Bildungssommer

Sommer, Sonne, Weiterbildung: Die Wiener Volkshochschulen machen die warme Jahreszeit mit tausenden Sommerkursen zum Bildungshit.

Wien (OTS) - Tausende Angebote der Wiener Volkshochschulen warten von Juni bis August darauf, den Wiener*innen Weiterbildung, Spaß und Inspiration zu bieten. Auch im Sommer gibt es an der VHS „Bildung für alle“ – mit kostengünstigen Angeboten für jede Altersgruppe. „Bei uns gibt es kein Sommerloch, denn Bildung macht das ganze Jahr über Freude! Wir haben diesen Sommer ein besonders abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt, bei dem Sie nicht nur Neues entdecken, sondern vor allem auch wieder das soziale Miteinander in unseren Kursen erleben können“, streicht Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, heraus.

Wer gemeinsam mit Gleichgesinnten eine Sprache lernen möchte, bei Gesundheits- und Bewegungskursen das Immunsystem stärken oder sich kreativ entfalten möchte, findet an der VHS bestimmt das Richtige. Angebote aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung geben positive Inputs für alle Lebensbereiche und IT-Kurse vermitteln neue Skills für das Weiterkommen im Beruf. Viele Angebote aus verschiedenen Bereichen nutzen außerdem die inspirierende Kraft des „Kursraums Natur“ und finden diesen Sommer im Freien statt!

Bewegung, die guttut

Bewegung stärkt nicht nur Muskeln, sondern auch die eigenen Abwehrkräfte und wirkt sich insgesamt positiv auf die Gesundheit aus. Die Wiener Volkshochschulen bieten im Sommer ein breites Bewegungsprogramm, das für jedes Fitnesslevel das Richtige bereithält! Zum Auspowern eignen sich Bodywork, Step-Aerobic oder Zumba® Fitness. Wer sanfte, gesundheitsfördernde Übungen bevorzugt, versucht es mit Faszientraining oder Yogalates. Fitnesstrends wie Hula Hoop oder Tanzfitness bringen neben guter Kondition auch den nötigen Funfaktor. Und auch für Kinder ist das Angebot breit: von Capoeira über Eltern-Kind-Turnen bis hin zu Selbstverteidigung.

Kunstkurse für einen kreativen Sommer

Der VHS-Bildungssommer wartet mit einer Fülle an Kunst- und Kreativitätskursen auf. Keramikarbeiten, Schmuckherstellung, Fotografiekurse, Zeichen- und Malkurse, Kalligraphie, Instrumentalunterricht oder Theaterkurse für Kinder und Familien: Die VHS beflügelt in den Sommermonaten die Kreativität von Groß und Klein.

Viele dieser Kurse finden an der Kunst VHS statt. Sie ist die europaweit einzige auf Kunst spezialisierte Volkshochschule und bietet ein besonders breit gefächertes Programm und professionell ausgestattete Werkstätten.

Kostenlose Angebote im Grätzel

Im Grätzel ist es doch am Schönsten! Deshalb haben die Wiener Volkshochschulen in Kooperation mit vielen Bezirksvorstehungen sowie mit wohnpartner wien ein abwechslungsreiches Angebot an Kurzkursen auf die Beine gestellt. Diese sind kostenlos in Wiener Parks, öffentlichen Freiflächen oder im Gemeindebau für alle Wiener*innen da und machen Lust auf mehr!

Die Angebote in Parks reichen von Mini-Sprachkursen, die z.B. beim Restaurantbesuch oder der Zimmerbuchung weiterhelfen, über Übungen für einen gesunden Rücken bis hin zu Aquarellmalerei oder Schreibwerkstätten. In Kooperation mit wohnpartner wien warten Fotospaziergänge, Powergymnastik oder Street Dance im Gemeindebau auf alle Interessierten.

Weitere Infos unter www.vhs.at/sommer

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at

www.vhs.at