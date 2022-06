oekostrom AG: Nachhaltige Investments fürs Klima – Gerda Holzinger-Burgstaller am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Gerda Holzinger-Burgstaller ist Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Österreich. Die Expertin für Finanz und Risiko spricht gemeinsam mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Moderator Tom Rottenberg in der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der größten unabhängigen Energiedienstleisterin, über grüne Investments, die EU-Taxonomie und den Ausstieg der Erste Bank aus der Kohle-Finanzierung.

Für die Erste Bank-Chefin ist Klimaschutz ein wichtiges Zukunftsthema. Gerade als Bank kann ihr Unternehmen dabei unterstützen, dass Geld dorthin fließt, wo Gutes für den Planeten getan wird. In ihrem Portfolio und ihren Finanzierungen würde der größte Hebel liegen, um Finanzströme in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken: „Wenn ich an das Volumen an Geld auf den Sparkonten und die Beratungsgespräche denke, sehen wir, dass ESG (Anm.: Environmental Social Governance) ein Themenbereich ist, der sehr attraktiv für die Menschen ist, und viele sagen: ‚Ja, ich habe ein Interesse an Nachhaltigkeit, ich möchte in diese Richtung veranlagen.‘ Bei unserer Tochter ‚Erste Asset Management‘ haben wir bei den nachhaltigen Fonds ein Volumen von 16 Milliarden Euro. Und jetzt gibt es auch noch die EU-Taxonomie, die dafür die Transparenz gewährleisten soll“, so Holzinger-Burgstaller im oekostrom AG-Podcast.

Tipp am Freitag von Gerda Holzinger-Burgstaller: „Es liegt an jeder:jedem Einzelnen zu überlegen: ‚Wo investiere ich mein Geld, was mache ich damit?‘ Nachhaltige Fonds bedeuten nicht gleichzeitig eine schlechtere Performance oder Rendite. Deswegen sollte man sich gut überlegen, wo man investiert. Es gibt bereits sehr viele Möglichkeiten: Wir haben den Erste Fair Invest, einen Green Bond und einer unserer erfolgreichsten Fonds, den wir gemeinsam mit dem WWF aufgelegt haben, ist mittlerweile fast 20 Jahre alt.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 15. Juli 2022 mit Doris Schmidauer.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

