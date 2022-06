Als Gewinner von sechs Auszeichnungen hat Yili sein Profil als weltweit führender Innovator weiter bestätigt

Hohhot, China (ots/PRNewswire) - Vom 14. bis 16. Juni fand in Laval, Frankreich, der 15. globale Milchwirtschaftskongress statt. Dr. Zhanyou Yun, Assistant President der Yili Group, nahm an der Sitzung „Innovation für die Zukunft" teil und hielt eine Grundsatzrede zum Thema „Werte schaffen durch Innovation". Dr. Gerrit Smit, Geschäftsführer des Yili Innovation Center Europe, nahm an dem Rundtischgespräch teil.

Die World Dairy Innovation Awards wurden zeitgleich mit dem Kongress verliehen. Die Yili Group und ihre Tochtergesellschaft Ausnutria nutzten strategische Synergien und die Integration von Ressourcen und erhielten sechs Auszeichnungen in den Bereichen Verpackungsdesign, Säuglingsnahrung, intoleranzfreundliche Milchprodukte, Eiscreme, Käse und Milchsnacks.

Einer der Juroren kommentierte: „Yili hat den Finger am Puls der Zeit, wenn es darum geht, Marktlücken zu erkennen und brillante, innovative Produkte zu entwickeln, die sowohl gut schmecken als auch gut aussehen und gleichzeitig einen Zweck erfüllen."

Dr. Yun erläuterte, wie Yili sich auf den Aufbau eines global integrierten Innovationsnetzwerks konzentriert hat, was dem Unternehmen zu weltweiter Anerkennung verhalf. „Durch die Integration von Talenten und nachrichtendienstlichen Ressourcen haben wir derzeit insgesamt 15 Innovationszentren auf der ganzen Welt eingerichtet und eine ‚globale Nachrichtenkette' geschaffen."

Entwicklung von Gesundheitsprodukten durch verbraucherzentrierte Innovation

„Geleitet von unserer neuen Vision für Wertschöpfung, verfolgt Yili die Entwicklung als innovationsgetriebenes Unternehmen. Wir sind bestrebt, Gesundheitsprodukte auf den Markt zu bringen, die die Bedürfnisse aller Verbrauchertypen über den gesamten Lebenszyklus und alle Szenarien hinweg erfüllen", so Dr. Yun.

Damit die Verbraucher Käse ohne Einschränkungen bei der Lagerung genießen können, hat Yili den Gewinner des Preises „Bester Käse" entwickelt - den Käse-Lolli, der reich an Nährstoffen ist und sicher bei Raumtemperatur gelagert werden kann. In Anlehnung an die traditionelle chinesische Ästhetik wurde das Xujinhuan 3D-Frischmilcheis in der eleganten Form eines chinesischen Fächers gestaltet, auf dessen Oberfläche traditionelle Malereien eingraviert sind. Entwickelt mit weltweit hochwertiger Milch und Zutaten, wird das schöne Aussehen auch von gutem Geschmack und Nährwert begleitet. Die Shuhua Laktosefreie Milch für Papa enthält 50 % mehr natürliches Kalzium, Vitamin D und Taurin für Männer mittleren und höheren Alters, eine Gruppe, die mehr Wert auf Knochengesundheit und körperliche Fitness legt. Durch die Anwendung der patentierten LHT-Laktosehydrolyse-Technologie von Yili geht das Produkt auch auf das Problem der Laktoseintoleranz ein, das unter asiatischen Verbrauchern weit verbreitet ist.

Auf dem Kongress berichtete Dr. Yun auch über die Fortschritte des Unternehmens beim Aufbau eines „Silicon Valley der Milchwirtschaft". Im Juni werden vier Schlüsselprojekte von Yilis Future Intelligence and Healthy Valley in Hohhot, Autonome Region Innere Mongolei, in Betrieb genommen, darunter eine Produktionsstätte für Flüssigmilch, eine Produktionsstätte für Milchpulver, die Chilechuan Ecological Smart Farm und das Yili Intelligent Manufacturing Experience Center.

Verpflichtung zum Aufbau einer Netto-Null-Kohlenstoff-Zukunft

Im Hinblick auf die Rolle der Molkerei bei der Bekämpfung des Klimawandels sagte Dr. Yun: „Yili hat im Zuge der nachhaltigen Entwicklung auf der ganzen Welt kohlenstofffreie Produkte und Fabriken eingeführt, den Fahrplan für eine kohlenstofffreie Zukunft veröffentlicht und sich mit unseren Partnern in der gesamten industriellen Kette zusammengetan, um eine kohlenstofffreie Zukunft aufzubauen."

Im April übernahm Yili die Führung in der chinesischen Lebensmittelindustrie bei der Einführung von zeitgebundenen Zielen zur Kohlenstoffreduzierung mit dem Ziel, die gesamte Industriekette bis 2050 kohlenstoffneutral zu gestalten.

Am 5. Juni stellte Yili auch die Verpackung mit dem Motto „kein Druck, weniger Tinte" vor. Durch die Anwendung der Technologie des tintenreduzierten Drucks kann der Tintenverbrauch der Verpackung um 60 % gesenkt werden. Der Umkarton besteht zu 80 % aus recyceltem Papier. Durch die Umstellung auf Papiergriffe werden pro 100.000 Umkartons 260 kg Kunststoff eingespart.

