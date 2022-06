LambdaTest führt Test-at-Scale (TAS) ein, um Unternehmen bei nahtlosen Shift-Left-Tests zu unterstützen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Mit TAS können Entwickler ihre Tests beschleunigen und eine kürzere Markteinführungszeit erreichen

LambdaTest, eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, hat vor kurzem Test-at-Scale (TAS), eine Plattform für Testintelligenz und Beobachtbarkeit, auf den Markt gebracht, um Entwicklungsteams bei Tests im Schichtbetrieb zu unterstützen.

Unternehmen sind heute in hohem Maße auf Automatisierungstests angewiesen, um ihre Entwicklungszyklen zu beschleunigen, aber die Entwickler müssen immer noch lange auf eine Rückmeldung warten, da viele unnötige Tests durchgeführt werden, was zu verstopften Pipelines, geringer Produktivität, mangelnder Klarheit und langsameren Release-Zyklen führt.

TAS löst dieses tief verwurzelte Problem mit seiner dreiteiligen Lösung - intelligente Testauswahl, lückenloses Testmanagement und tiefgreifende Analysen.

Smart Test Selection interpretiert auf intelligente Weise nur die relevante Teilmenge der Tests, die von der Codeaktualisierung oder -änderung betroffen sind, und führt sie aus. Dadurch können Teams die Testzeit um 95 % reduzieren. Die Verwaltung fehlerhafter Tests hilft Benutzern, fehlerhafte Tests zu finden, zu kennzeichnen, unter Quarantäne zu stellen und zu verwalten.

Darüber hinaus können Entwicklungsteams und Entscheidungsträger leicht Einblick in KPIs wie Mean Time to Repair (MTTR), Mean Time Between Failures (MTBF), Flake-Rate und häufig fehlgeschlagene Tests erhalten, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Derzeit unterstützt TAS Mocha, Jest und Jasmine zum Testen von JavaScript-Codebasen und plant, die Produktunterstützung für Java, Python und Golang in naher Zukunft zu erweitern.

„In der heutigen anspruchsvollen Welt der Softwareentwicklung ist jeder für das Testen verantwortlich. Entwickler, QAs und Entscheidungsträger müssen zusammenarbeiten, um ein fehlerfreies Produkt zu gewährleisten. Shift-Left-Tests sind das Gebot der Stunde, und TAS wird den Unternehmen genau dabei helfen", so Asad Khan, CEO von LambdaTest. „TAS war bisher in der Beta-Phase, aber wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Welt TAS erlebt. Entwicklungsteams können TAS problemlos in ihre bestehende CI/CD-Pipeline integrieren, und die Ergebnisse werden sofort sichtbar. TAS ist Open Source, und wir freuen uns über Beiträge aus der Community, damit Entwickler das volle Potenzial der Plattform ausschöpfen können."

LambdaTest hat vor kurzem in einer von Premji Invest geleiteten Risikorunde unter Beteiligung bestehender Investoren 45 Millionen Dollar aufgebracht. Das Unternehmen hat außerdem HyperExecute auf den Markt gebracht, eine intelligente Test-Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit durchzuführen.

Die Plattform von LambdaTest wird weltweit von über einer Million Entwicklern und Testern genutzt. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung mehr als 100 Millionen Tests durchgeführt und sein Geschäft im letzten Jahr um 300 % gesteigert. Mit den Angeboten des Unternehmens konnten seine Kunden die Markteinführungszeit um 95 % verkürzen, ihre Release-Produktivität um 62 % steigern und 67 % der Probleme vor der Markteinführung erkennen.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Mehr als 7000 Kunden und eine Million Benutzer in 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen. Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps (CI/CD)-Lebenszyklus:

Browser- und App-Tests Mit der Cloud können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für jede Plattform und Programmiersprache in rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Test at Scale (TAS) hilft Entwicklern, die Testqualität genau zu kontrollieren, indem sie tiefe Einblicke in die Testausführung und das Management von fehlerhaften Tests erhalten und die Feedbackzeiten verkürzen, indem sie nur die betroffenen Tests ausführen und so zu einem schnelleren Feedback auf Codeänderungen beitragen. TAS ist eine Open Source und unterstützt mehrere Test-Frameworks.

Logo https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

