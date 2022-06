Ensemble Stars!! Music EN startet heute offiziell auf iOS und Android

New York (ots/PRNewswire) - Ensemble Stars!! Music, produziert von Happy Elements, ist stolz zu verkünden, dass seine englische Version nun offiziell auf Android und iOS verfügbar ist. Ab dem 16. Juni 2022 können Spieler aus Kanada, den USA, Großbritannien, Australien und 10 weiteren Ländern das Spiel kostenlos bei Google Play und im App Store herunterladen und haben so die Chance auf tolle Belohnungen.

- Feierliche In-Game-Aktivitäten und Updates:

Garantierte Gacha: Ein garantierter 5-Sterne-Kartenpool ist jetzt verfügbar.

Leben & Neue Lieder: An jedem Tag, an dem die Drop-Rate der Artikel während der Veröffentlichungsphase höher ist, wird ein neuer Song zur Songliste hinzugefügt.

Geschichte: Main Story Kapitel 1, 2 und 3 sind für eine ausgefallenere Reise mit Idolen verfügbar.

Laden: Einsteigerpaket, Monatskarten, Diamond Up zum ersten Mal im Spiel aufladen

Besondere Veranstaltung: „Sparkling Start Dash Mission", um Subaru zu mehr Glanz zu verhelfen. 5-Stars fully-uncapped [more Sparkling!] Subaru Akehoshi, die glitzernde 10-Pfadfinderkarte und andere Belohnungen warten auf dich, wenn du alle Missionen auf der Karte abgeschlossen hast.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website https://www.ensemblestars.com/

Um zu feiern und die Freude mit noch mehr Fans zu teilen, wird Ensemble Stars!! Music vom 15. bis 21. Juni ein Werbevideo des Spiels auf der großen Leinwand des berühmten Times Square in New York City (Ortszeit) zeigen. Liebhaber des Spiels werden vor Ort sein, um diesen wichtigen Moment mitzuerleben. Die Interaktion mit den Cosplayern in der realen Welt vor dem naturgetreuen Gaming-Video wird den Fans ein besonderes grenzüberschreitendes Erlebnis zwischen der virtuellen Anime-Welt und der Realität bescheren.

Als eines der beliebtesten Musikidol-Trainings-Handyspiele mit mehr als 10 Millionen Spielern in Asien, wurde Ensemble Stars!! Music mit einer Reihe von hochgelobten Auszeichnungen geehrt, darunter „User's Choice Game of 2021", „Best Pick Up & Play" auf Google Play und „Best Music Game" bei den Sensor Tower APAC Awards 2021 weltweit. Seit der Ankündigung der Verfügbarkeit der englischen Version des Spiels haben sich bereits über 200.000 Spieler auf der offiziellen Website vorregistriert, was die enorme Beliebtheit des Spiels in allen Regionen belegt.

