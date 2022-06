Mandl und Sagartz: "Arbeitsmarkt-Zugänge für Menschen mit Behinderungen erleichtern"

Debatte über verbesserte Arbeitsmarkt-Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Behinderungen/ Niederschwellige Zugänge schaffen/ Chancen durch grünen und digitalen Wandel

Brüssel (OTS) - Heute, Donnerstag, beraten die Sozialminister über die Integration von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt. "Rund ein Fünftel der gesamten Bevölkerung in der EU, also fast 87 Millionen Menschen, lebt mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen. Sehr viele von ihnen sehen sich aufgrund ihrer Beeinträchtigung immer noch mit zahlreichen Hindernissen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt konfrontiert. Es braucht die raschere Integration in die Beschäftigungsverhältnisse und niederschwellige Zugänge, damit es in der EU-Behindertenpolitik zu Verbesserungen kommt", sagen die Europa-Abgeordneten Lukas Mandl und Christian Sagartz, die beide die ÖVP im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten im Europa-Parlament vertreten.

"Es wird dem europäischen Lebensmodell mehr und mehr entsprechen, wenn die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen in den Betrieben kontinuierlich steigt - auch und vor allem durch den grünen und digitalen Wandel entstehen hier viele Chancen", sagt Lukas Mandl.

"Das gesellschaftliche Miteinander kann nur funktionieren, wenn alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die gleichen Zugangschancen für den Arbeitsmarkt haben. Es muss daher unser alle Aufgabe sein, Worten Taten folgen zu lassen und Hürden rasch abzubauen", sagt Sagartz abschließend.

