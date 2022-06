LUCINITY UND EXPERIAN ARBEITEN ZUSAMMEN, UM FINANZKRIMINALITÄT ZU BEKÄMPFEN UND DIE EINHALTUNG DES KYB ZU VERBESSERN

Reykjavik, Island und London (ots/PRNewswire) - Die neue Lösung wird einen praktikableren, produktiveren und dynamischeren Ansatz für die Einhaltung von KYB- und Finanzvorschriften schaffen

Lucinity und Experian gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft eingegangen sind, um die nächste Generation von Know Your Business (KYB)- und Compliance-Risikobewertungen anzubieten.

Diese Partnerschaft wird Experians Datenquellen zur Finanzkriminalität mit der künstlichen Intelligenz (KI) und den Datenvisualisierungen von Lucinity kombinieren, um einen kontinuierlichen Überblick über die sich verändernden Risiken in Geschäftsbeziehungen zu erhalten. Die gemeinsame Lösung von Lucinity und Experian wird Unternehmen helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die es ihnen letztendlich ermöglichen, Finanzkriminalität aufzudecken und zu verhindern.

Durch die Partnerschaft werden Know Your Customer (KYC), Risiko-, Screening- und Transaktionsüberwachungsdaten in der Lucinity-Plattform zusammengeführt, wodurch die Compliance-Prozesse von KYB produktiver und effizienter gestaltet werden können. Sie ermöglicht es Organisationen, dynamische, ereignisbasierte Überprüfungen auf der Grundlage wesentlicher Änderungen von Aktivitäten und Verhalten durchzuführen. Darüber hinaus bietet die Lösung den Anwendern einen Makroüberblick über das Compliance-Risiko in ihrem gesamten Unternehmen, indem sie die Risikoprofile verschiedener Kunden vergleichen.

„Die Zahl der bargeldintensiven Unternehmen im Vereinigten Königreich hat sich in den letzten 12 Jahren verdreifacht; dies bringt grundlegende Herausforderungen in Bezug auf wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche mit sich", sagt James McGarva, Managing Director of Business Information bei Experian. „Diese Partnerschaft mit Lucinity wird den Finanzinstituten helfen, Finanzkriminalität wirksamer zu bekämpfen und kriminelle Aktivitäten in der britischen Wirtschaft deutlich zu reduzieren."

Die Lösung hilft den Kunden von Experian, die Silos zwischen verschiedenen Datenquellen aufzubrechen, Informationen besser zu kontextualisieren und umsetzbare Informationen auf Knopfdruck zu erhalten, was zu einer höheren Produktivität bei der täglichen Arbeit führt. Lucinity und Experian sind jetzt offen für Kunden, die sich ihnen auf dieser Reise anschließen möchten, um wertvolle Business Intelligence für ihr Unternehmen zu generieren.

„Diese spannende Partnerschaft wird die Innovation im Bereich der kontinuierlichen Überwachung von Kundenbeziehungen erheblich beschleunigen", sagt Jeremy Doyle, VP of Enterprise and Partnerships bei Lucinity. „Wir sehen beide, dass unsere Kerngeschäftsstrategien übereinstimmen und die Unternehmen zu führenden Stimmen in diesem wichtigen Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität werden."

Informationen zu Lucinity: www.lucinity.com

Informationen zu Experian: www.experianplc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1838368/Lucinity_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Celina Pablo,

PR-Managerin,

Lucinity,

celina @ lucinity.com,

+1 403 700 2832