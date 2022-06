Schieder/Regner: Endlich ein Schlussstrich unter rechtswidriger und unsozialer Indexierung der Familienbeihilfe

EuGH-Urteil bestätigt SPÖ – „Jedes Kind ist gleich viel wert!“

Wien (OTS/SK) - Heute hat der EuGH zur österreichischen Indexierung der Familienbeihilfe geurteilt, diese verstößt gegen EU-Recht. Die SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder, SPÖ-EU-Delegationsleiter, und Evelyn Regner, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, kommentieren: „Die Reste der türkis-blauen Regierung müssen von den Gerichten zusammengekehrt werden, so jetzt endlich auch die unsoziale und ungerechte Indexierung der Familienbeihilfe. Für uns galt immer, ‚Jedes Kind ist gleich viel wert‘. Die Indexierung war eine Diskriminierung derer, die unser System am Laufen halten. Eine Diskriminierung derer, die hart arbeiten und ohnehin schon wenig verdienen. Ihnen gebührt Respekt und Anerkennung. Das heutige EuGH-Urteil zur rechtswidrigen und unsozialen Indexierung ist ein erster Schritt.“ (Schluss) up

