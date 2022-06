Schönborn: Krisenzeiten erfordern "Miteinander statt Vernaderung"

Wiener Erzbischof bei Fronleichnamsprozession durch Wiener Innenstadt: Lob für Bemühen der Politik, die finanziellen Belastungen für die Menschen abzufedern - "In Zeit der Krise ist angesagt, alle Kräfte zu bündeln"

Wien (KAP) - Für ein stärkeres Miteinander und weniger "Vernaderung" hat sich Kardinal Christoph Schönborn ausgesprochen. Angesichts der Krise und Teuerungen, die bereits jetzt die Menschen belasten, sei es notwendig, "alle Kräfte zu bündeln": "Statt einander zu vernadern und permanent die Fehler der anderen zu suchen, müssen wir die Frage stellen, was jetzt in dieser Zeit gefragt ist" - und dies sei das Teilen des "Brotes der Aufmerksamkeit, der Güte, des Verstehens und des Willens, miteinander zu gehen", sagte der Wiener Erzbischof bei seiner Predigt im Rahmen der traditionellen Fronleichnamsprozession durch die Wiener Innenstadt.

Es sei zwar "bereits viel Gutes geschehen", würdigte Schönborn explizit das Bemühen der Regierung, die finanziellen Belastungen insbesondere bei Familien, Alleinerziehenden und Menschen in Notsituationen durch das jüngst angekündigte Entlastungspaket abzufedern. Es gelte, auch weiterhin so zusammenzuhelfen, "dass diese Zeit nicht zu einer Not-Zeit wird", appellierte Schönborn am Michaelerplatz an die traditionell an der Prozession teilnehmenden Vertreter von Regierung, Parteien und Stadt. Dazu brauche es das "Brot der Gemeinsamkeit". Wenn dieses Brot fehle, "dann geht es einem Land nicht gut".

Das Fronleichnamsfest stellt in besonderer Weise die Eucharistie bzw. die Verehrung des eucharistischen Brotes in den Mittelpunkt. Neben der religiösen Deutung des Brotes als Leib Christi verweise das Fest aber auch darauf, "dass das Brot heilig ist", erinnerte der Kardinal. In früheren Zeiten sei es "unvorstellbar" gewesen, Brot einfach wegzuschmeißen. Es sei viel zu kostbar gewesen. Ähnliches spüre man heute, wenn man Berichte über die Millionen Tonnen Getreide in den ukrainischen Getreidespeichern verfolge, die nicht dorthin gelangen, wo sie am dringendsten gebraucht würden: in den Ländern des Südens.

Und schließlich verwies Schönborn auf eine weitere Dimension der Heiligkeit des Brotes: Wenn Jesus sage, der Mensch lebe nicht vom Brot allein, so wolle er damit sagen, dass es auch andere Dinge gebe, die der Mensch brauche wie das tägliche Brot. "Wenn wir das Brot der Aufmerksamkeit, der Güte, des Verstehens und des Willens, miteinander zu gehen, brechen, dann wird es für alle reichen. Und dann werden wir in unserem Land keine Not leiden."

O-Töne der Predigt von Kardinal Schönborn können in Kürze unter kathpress.at/audio abgerufen werden.

((ende)) HKL

Copyright 2022, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at