MFG-Parteichef Michael Brunner bei "Katia Wagner - Der Talk": „Alle Corona-Regeln müssen weg!“

Der Bundesparteiobmann der impfskeptischen Partei sieht im Talk auf krone.tv wieder einen Lockdown für Ungeimpfte im Herbst kommen.

Wien (OTS) - Trotz der abgesagten Impfpflicht sieht der Bundesparteiobmann der MFG, Michael Brunner, seine Partei nach wie vor gefordert: „Die Freiheit ist immer noch eingeschränkt“. Er fordert im Talk mit Katia Wagner auf krone.tv: „Es muss alles fallen, was mit Corona zu tun hat!“. Das sehen nicht alle Gäste in der Runde bei Katia Wagner so und widersprechen.

So sei es für den Autor des Buches „Exit Covid! Ein Plädoyer für die Impfpflicht“, Hubert Niedermayr, sogar eine „moralische Pflicht, sich impfen zu lassen“. Er ist nach wie vor für eine Impfpflicht, wenngleich er einräumt, dass die Umsetzung vonseiten der Bundesregierung „eine Katastrophe“ gewesen sei.

Initiator von Volksbegehren: „Moralisches Verbrechen an der Bevölkerung“

Auch Florian Höllwarth, einer der Mitinitiatoren des Volksbegehrens „Keine Impfpflicht“, das kommenden Montag startet, fällt kein gutes Urteil über die Corona-Performance der Bundesregierung. „Es ist ein moralisches Verbrechen und eine Riesensauerei, was der Bevölkerung da angetan wurde“, so der Anwalt. Er selbst sei nicht geimpft und sei noch nie positiv gewesen. Er tritt für die Entscheidungsfreiheit ein, sich impfen zu lassen oder nicht.

Anwalt: „Populisten sind wie Rattenfänger“

Wolfram Proksch, eines der Gründungsmitglieder der NEOS und Anwalt, hält die Impfpflicht für „verfassungswidrig“, aber auch für „politisch dumm“, denn sie habe die Menschen „in die Arme der Populisten getrieben“, in Richtung der MFG oder der FPÖ. „Die versprechen wie Rattenfänger den Leuten, dass sie für die Freiheit eintreten. Das tun sie aber nicht“, lautet seine Analyse.

