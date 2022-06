ÖAMTC: Staus auf Urlaubsrouten

In Österreich ruhig, Verzögerungen in Slowenien

Wien (OTS) - „In Österreich selbst verläuft Fronleichnam noch recht ruhig. Zu kurzen Verzögerungen kommt es bisher nur am Grenzübergang Spielfeld (A9) bei der Ausreise und über den Fernpass (B179) in Richtung Süden. Auf dem Weg zur Adria verzeichnen wir aber Staus in Slowenien“, meldeten die ÖAMTC-Moblilitätsinformationen am Vormittag.

In Slowenien staute es sich im Raum Laibach. Dort kam der Verkehr am Autobahnring rund um die slowenische Hauptstadt ins Stocken. Am von Österreicher:innn vielgenutzten, slowenisch-kroatischen Grenzübergang bei Macelj betrug der Rückstau in Richtung Süden rund 5 Kilometer. „Je nach Schärfe der Kontrollen muss man hier mit Warezeiten zwischen 30 Minuten und einer Stunde rechnen“, so die ÖAMTC-Verkehrsinformationen.

Der Andrang zum Erzbergrodeo (B115) in der Steiermark wird erst am Nachmittag erwartet.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

