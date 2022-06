FPÖ – Kaniak: „Kieferorthopädie-Gesetz ist wegweisend für sinnvolle Maßnahmen im Gesundheitsbereich!“

Gesetze zu notwendigen Facharztausbildungen und zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung könnten nun Realität werden

Wien (OTS) - Das Fachzahnarzt-Kieferorthopädie-Gesetz soll mahnendes Beispiel sein, dass es doch Einstimmigkeit im Gesundheitsbereich geben kann. Dazu führte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, NAbg. Mag. Gerhard Kaniak aus: „Seit der Einführung der Gratiszahnspange im Jahr 2014 war es klar, dass ein entsprechender Facharzt fehlt. In der gestrigen Plenarsitzung im Jahr 2022 wurde diese richtige Entscheidung nun endlich getroffen. Besonders Kinder sind die großen Profiteure dieses Gesetzes. Und gerade diese Einstimmigkeit soll die Motivation sein für viele andere, dringend notwendige Maßnahmen, wie beispielsweise die Einführung der Facharztausbildung Allgemeinmedizin, die Aufwertung der Pflegefachkräfte, die Apothekergesetz-Novelle und das Auffrischungsimpfen in der Apotheke! Damit können wir die medizinische Versorgungssicherheit in Österreich entschieden stärken!“, erklärte Kaniak.

„Es wäre wünschenswert, dass die Parlamentsparteien nun weitere Schritte gemeinsam gehen. Ausständig ist immer noch die Attraktivierung des Hausarztes, um die Versorgung der Bevölkerung gerade im ländlichen Bereich sicherzustellen sowie die Kassenarztstellen weiter auszubauen und zu besetzen. Mit einer Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner und mit Ausbildungsstipendien, die zum Praktizieren verpflichten, kann man viel bewegen, um mehr Jungärzte für diesen Bereich zu lukrieren“, weiß Kaniak, der dahingehende Maßnahmen seit langem fordert. „Der Weg ist nun frei, um das Gesundheitswesen gemeinsam konstruktiv zu gestalten. Dabei bleibt aber zu hoffen, dass es letztlich bei den schwarz-grünen Regierungsparteien zu einem klaren Umdenken kommt, was die Corona-Politik anbelangt“, sagte Kaniak.

