GLOBAL 2000: Garsten gartelt als Nationalpark Garten-Gemeinde

Hobby-Gärntner:innen aus ganz Österreich können Teil des Projekts Nationalpark Garten werden und noch bis 20. Juni am Fotowettbewerb teilnehmen

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 freut sich die dritte Gemeinde im Nationalpark Garten willkommen zu heißen. Mit der Übergabe der entsprechenden Tafel fanden die langjährigen Bemühungen von Gemeinde und Bürger:innen einen würdigen Abschluss: Garsten ist Oberösterreichs erste Nationalpark Garten-Gemeinde.

Gleichzeitig läuft bis zum 20. Juni 2022 läuft der jährliche Fotowettbewerb zum Nationalpark Garten, der in diesem Jahr zum ersten Mal in Partnerschaft mit dm erblüht. Direkt über nationalparkgarten.at können die Nationalpark-Gärtner:innen und all jene, die es noch werden wollen, am Wettbewerb teilnehmen. Als Hauptpreis wartet ein Wochenende im Nationalpark Kalkalpen.

Von den kleinen zu den großen Erfolgen

„Wir freuen uns sehr das Garsten nun Teil des Nationalpark Garten ist und damit ein deutliches Zeichen zum Schutz der Artenvielfalt setzt. Mit großflächigen Blumenwiesen, Baumpflanzungen und naturbelassenen Bahndämmen zeigt Garsten wie Freiflächen ökologisch wertvolle gestaltet werden können. Außerdem ist es ein schönes Beispiel dafür, was die Bürger:innengruppe Garsten for Future mit ihrem Engagement und im Zusammenspiel mit nachhaltiger Gemeindepolitik hier erreichen konnte.“, so Nationalpark Garten-Projektleiter, Dominik Linhard.

Durch enge Zusammenarbeit mit Garsten for Future engagiert sich die Gemeinde für Bewusstseinsbildung und Erhalt der Artenvielfalt. Der Rundweg der Artenvielfalt und eine Blühwiese mit über 8000 m² sind die ersten vieler Projekte, die die Gemeinde gemeinsam mit GLOBAL 2000 in Zukunft umsetzen möchte.

„Das Bild von den vielen kleinen Orten, die sich vernetzen und gemeinsam ein großes Ganzes bilden ist auch der Grundgedanke für uns von Garsten for Future. Wir versuchen lokal, vor Ort Dinge zu bewirken, sind aber vernetzt mit anderen Bewegungen um unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam das Ziel zu erreichen die Erde für alle Lebewesen zu erhalten. Als Nationalpark Garten Gemeinde können wir hier einen wichtigen Schritt machen.“, meint Elisabeth Quinonez, Mitgründerin von Garsten for Future.

Das ist nicht das Ende

Mit Hilfe acht verschiedener Stationen macht der Rundgang „SCHAU GENAU!“ auf verschiedenen Aspekte von Artenvielfalt und Biodiversität aufmerksam. Von der dort angelegten Wildblumenwiese am Garstner Bach war der Weg nicht mehr weit ins Bürgermeisterbüro, wo die Idee, Garsten als Nationalpark Garten-Gemeinde zu gestalten auf offene Ohren stieß.

„Für uns als Gemeinde ist es ein Zeichen für die Zukunft. Nur gemeinsam mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern und GLOBAL 2000 ist das Projekt möglich geworden und jetzt arbeiten wir schon drei Jahre zusammen. Mit dem Engagement der Bürger:innen haben wir als Gemeinde, nicht nur beim Thema Ökologie sondern auch bei den Themen Mobilität und erneuerbare Energie gemeinsam den Schritt Richtung Zukunft begonnen.“ betont Anton Silber, Bürgermeister von Garsten.

Voller Vorfreude blickt Dominik Linhard auf zukünftige Entwicklung des Projekts: „Weitere spannende Projekte in Garsten warten schon auf ihre Umsetzung und es zeigt sich, was in kurzer Zeit alles entstehen kann, wenn Bürger:innen, Politik, Unternehmen und Fachleute für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten. Wir hoffen natürlich sehr, dass weitere Gemeinden und auch Privatgärten diesem positiven Beispiel folgen und der Nationalpark Garten weiter wächst.“

