Mahrer/Juraczka ad Teuerung: Wiener Weg führt Unternehmen in Sackgasse

Corona-Sonderweg in Wien belastete massiv – Hilfen speziell für energieintensive Unternehmen gefordert

Wien (OTS) - „Ein Großteil der Unternehmen ist von den Auswirkungen der Teuerungen betroffen, nur wenige wie Energieversorger profitieren. Die Bundesregierung hat im kürzlich präsentierten Entlastungspaket mit dem Fokus auf Wirtschaft und Unternehmertum rund 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer und Landtagspräsident Manfred Juraczka zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung. So werde beispielsweise der Strompreis kompensiert und ein Direktzuschuss für energieintensive Unternehmen ausbezahlt. „Hier zeigt sich, dass die Bundesregierung Verantwortung übernommen hat. Dabei werden treffsichere Entlastungen entwickelt. In Wien dagegen betreibt man Symbolpolitik, bei der einmalig 200 Euro in die Luft gestreut werden“, so Juraczka weiter.

Entlastung in Wien auch für energieintensive Unternehmen notwendig

Im Gegensatz zum Rest von Österreich habe die Stadt Wien immer einen strengeren Corona-Sonderweg eingeschlagen. Die Folgen dieser Belastung sind für viele Unternehmen in verschiedenen Sparten immer noch spürbar und die Preise in Wien deswegen für vieles oftmals gestiegen. Die Wiener Volkspartei fordere schon lange, hier entsprechend gegenzusteuern und durch Entlastungsmaßnahmen die Wiener Betriebe zu unterstützen. Bis heute verhallten sämtliche Ideen im Zuge von Gemeinderatssitzungen, Briefen und Gesprächen – nichts ist passiert.

„Wien hätte jetzt die Chance, vor allem energieintensive Unternehmen zusätzlich zu den Maßnahmen des Bundes zu entlasten und sie damit aus der Sackgasse zu holen. Sonst werden diese Unternehmen entweder zusperren oder aus Wien absiedeln müssen“, so Mahrer abschließend.

