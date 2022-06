Flor de Caña lädt europäische Barkeeper zur Sustainable Cocktail Challenge ein

London (ots/PRNewswire) - Flor de Caña, der nachhaltig produzierte Ultra-Premium-Rum, hat die Eröffnung der Anmeldungen in Europa für die Ausgabe 2022 ihrer „Sustainable Cocktail Challenge" angekündigt. Der weltweite Wettbewerb zielt darauf ab, die Barkeeper-Community zu inspirieren, Nachhaltigkeits-Champions zu werden und gemeinsam für eine umweltfreundlichere Zukunft zu sorgen, indem spektakuläre Cocktails mit nachhaltigen Zutaten und Techniken und Flor de Caña-Rum kreiert werden, der weltweit einzigen CO2-neutralen und Fair Trade-zertifizierten Spirituose.

Cocktail-Fans können sich über die Website www.flordecanachallenge.com registrieren, wo sie ihre persönlichen Daten und Informationen zu ihrem nachhaltigen Cocktail eingeben müssen. Die Anmeldefristen in den einzelnen Ländern sind: 19. Juni in Frankreich, 30. Juni in Großbritannien und Spanien, 15. Juli in Deutschland und 10. August in Italien.

Alle Teilnehmer haben Zugang zu Kursen und Schulungen zu Nachhaltigkeitsthemen und ethischen Verfahren hinter dem Tresen, die von Branchenexperten unterrichtet werden.

Die Sustainable Cocktail Challenge findet in den kommenden Monaten in den einzelnen Ländern statt und besteht aus einer Jury aus bekannten Persönlichkeiten der Branche, die die Cocktails anhand verschiedener Elemente bewerten: Geschichte und Inspiration des Cocktails, Verwendung nachhaltiger Zutaten/Techniken, Maß an Kreativität sowie Geschmack und Aussehen.

Der Gewinner jeder lokalen Ausgabe der Sustainable Cocktail Challenge erhält den Titel „Flor de Caña Most Sustainable Bartender", eine Trophäe aus nachhaltigen Materialien, ein Super-Premium-Bartender-Kit, eine personalisierte Flasche mit 25 Jahre altem Flor de Caña-Rum, einen Geldpreis und die Möglichkeit, im Oktober in Berlin am Europäischen Regionalfinale teilzunehmen.

Darüber hinaus kann der Gewinner des europäischen Regionalfinales dann beim weltweiten Finale der Sustainable Cocktail Challenge 2023 in Nicaragua um den Titel „Flor de Caña World's Most Sustainable Bartender" und einen Geldpreis in Höhe von 10.000 USD kämpfen.

Die Sustainable Cocktail Challenge ist eine Feier des historischen Engagements von Flor de Caña für Nachhaltigkeit und die Art der Marke, diese Werte mit der weltweiten Barkeeper-Community zu teilen und zu fördern, um gemeinsam eine grünere Zukunft aufzubauen.

Rückfragen & Kontakt:

corporatecommunications @ flordecana.comFoto - mma.prnewswire.com/media/1839944/Flor_de_Canas_Sustainable_Cocktail_Challenge.jpg