TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 16. Juni 2022 von Peter Nindler "Jetzt alle raus aus den Stauden"

Die Landtagswahl am 25. September ist fixiert, das peinliche schwarz-grüne Gezerre um den Wahltermin beendet.

Innsbruck (OTS) - Die Grünen konnten nicht anders, die Tiroler Volkspartei kam nicht aus. Mit der Wahlkampfkostenobergrenze von 1,5 Mio. Euro ist der Weg frei für vorgezogene Neuwahlen. Wobei der Wahlkampf schon längst begonnen hat. Das wusste der grüne Klubchef Gebi Mair nur zu gut. Wenige Tage nach der Wahl zum Spitzenkandidaten seiner Partei durfte er aber nicht gleich mit leeren Händen dastehen. Die Opposition wird den koalitionären Kompromiss jedoch weidlich ausschlachten. Schließlich war von einer Million Euro die Rede.

Was ist vom Wahlkampf zu erwarten? Die ÖVP mit ihrem designierten Spitzenkandidaten Toni Mattle muss zuerst einmal mit ihr ins Reine kommen. Noch zu viele (personelle) Fragen sind offen, alteingesessen bäumt sich gegen Erneuerung auf. Ohne neue Gesichter wird Mattle jedoch alt ausschauen. Da nützt es ihm wenig, auf die altbewährte Strategie zu setzen, indem er Stabilität und Verlässlichkeit in Tirol mit der Volkspartei gleichsetzt. Trotzdem wird die ÖVP ihren Wahlkampf darauf ausrichten. Bisher hat es schließlich noch immer funktioniert.

Für SPÖ-Chef Georg Dornauer zählt’s jetzt. Nach zehn Jahren Schwarz-Grün wird er sich als „frische, innovative, soziale“ Alternative anbieten. Grün raus, Rot rein. 2013 kickten die Grünen, die diesmal voll mit Klimaschutz, Energiewende und Wachstumsgrenzen im Tourismus (Skigebiete) wahlkämpfen, eben damit die Sozialdemokraten aus der Regierung.

Die FPÖ wittert seit Corona wieder Morgenluft. Die NEOS werden sich als moderne bürgerliche Alternative präsentieren, um zumindest in die Nähe von Regierungsverhandlungen zu kommen. Ziel der Liste Fritz bleibt der Landtagseinzug. Politische Eintagsfliege oder mehr? Das lässt sich bei der impfkritischen MFG wahrlich noch nicht abschätzen.

