Gastwirtschaft & Fleischerei: Praterwirt feiert Eröffnung

Das Team vom Dogenhof eröffnet in der Praterstraße neue Gastwirtschaft mit eigener Fleischerei und Bier aus dem Tank

Wien (OTS) - Passanten auf der Praterstraße staunen zur Zeit nicht schlecht: in einem umgebauten Ecklokal neben der Pfarrkirche St. Johann Nepomuk hängen jetzt Schweinehälften und Rinderhaxen in der Auslage. Dabei handelt es sich um die hauseigene Fleischerei des Praterwirts.

In dieser neuen Gastwirtschaft widmet man sich ganz bewusst dem Thema Fleisch. „Fleischproduktion und -konsum zählen zu den meist diskutierten Themen unserer Zeit“, sagt Simon Steiner. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Mile Palikukovski und Geronimo Schiedlbauer hat er den Dogenhof schräg gegenüber zu einem der beliebtesten Lokale der Stadt gemacht hat, seit dem Frühjahr 2020 arbeitet das Team an dem neuen Projekt. „Wir wollen hier ein traditionelles Thema und altes Handwerk in die Gegenwart holen, und mit einem zeitgenössischen Qualitätsanspruch und transparenter Produktion präsentieren.“



„Wenn Fleisch, dann so"

Die hauseigenen Fleischermeister Max Klaghofer (Fleischerei Klaghofer, Mauerbach und Wien) und Stefan Bauer (Fleischerei Bauer, Arbesbach) produzieren vor den Augen der Gäste frische Fleisch- und Wurstwaren, und spezialisieren sich dabei konsequent auf Nose-to-Tail Verarbeitung. Regional geschlachtete Tiere im Ganzen liefern die Fleischerei Hödl, die Fleischerei Hans Schmölz und X.O. Beef. Alex Mayer (Mayer & Freunde, Wien) steht an der Schnittstelle von Fleischerei und Gastwirtschaft beratend zur Seite.



Küchenchef Lukas Stagl, der sich schon im Dogenhof geradlinig und puristisch der Feuerküche widmet, fokussiert sich im Praterwirt nun auf das Grundnahrungsmittel Fleisch. „Die traditionelle Küche ist eine der fleischlastigen Küchen überhaupt. Wir erfinden hierfür nichts neu, sondern tragen einfach bodenständige und unkomplizierte Produkte von höchster Qualität sorgsam zusammen.“ Dazu wird ein Lieferantennetzwerk aus Bauern und Lebensmittelproduzenten aufgebaut, und es gibt natürlich auch vegetarische und vegane Speisen.



Das erste, unpasteurisierte Budweiser Lager Tankbier in Österreich

Als erste Gastwirtschaft Österreichs serviert man im Praterwirt nicht pasteurisiertes Bier. Das Budweiser Lagerbier wird direkt aus der Tschechischen Republik geliefert, in vier eigens eingebaute Tanks zu je 500 Litern gekühlt, und ohne Zusatz von Kohlensäure direkt aus dem Kugelhahn in das vorgekühlte Krügerl gezapft.



“Derartig frisches Bier bekommt ansonsten nur der Braumeister persönlich zu schmecken“, schwärmt Geronimo Schiedlbauer. „Aber auch Getränke wie der Liter feiern bei uns ein Comeback. Außerdem liefert Roman Kraus Edelbrände im Holzfass, und die Weinmanufaktur Clemens Strobl macht für uns erstmalig einen Non-Vintage Hauswein in der 1 Liter Flasche“.



Der Dorfwirt, den Wien so noch nicht hatte

Die Fleisch- und Wurstspezialitäten kann man aus der Fleischerei-Feinkost mit nach Hause nehmen, unkompliziert im vorderen Imbiss-Teil oder gemütlich in der Gastwirtschaft genießen. Letztere wurde vom Innenarchitekten und Designer Benedict Wilhelm in bewusst klassischer und dabei puristischer Art und Weise gestaltet: die Holzvertäfelung strahlt Gastlichkeit und Bodenständigkeit aus, ohne altmodisch zu wirken.



„Der Praterwirt soll ganz einfach ein Ort zum Wohlfühlen sein“, sagt Simon Steiner „Und wenn man dann draußen im Schanigarten neben der Kirche sitzt, kann man sich wie beim Dorfwirt fühlen, den es in Wien so bislang noch nicht gab.“



Praterwirt

Praterstraße 45

1020 Wien



Öffnungszeiten:

Fleischerei

Montag – Samstag: 9:30 Uhr bis 18 Uhr

Gastwirtschaft

Montag – Sonntag: 11:30 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 23 Uhr)



Telefon:

0676/418 24 44



E-Mail:

info@praterwirt.com



Website:

www.praterwirt.com



Instagram:

instagram.com/praterwirt



Facebook

www.facebook.com/Praterwirt.wien/





Rückfragen & Kontakt:

Simon Steiner

info @ praterwirt.com

+43 676 418 24 44