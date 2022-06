FPÖ – Schnedlitz zur Teuerung: Regierungspaket ist und bleibt Mogelpackung

„Die Österreicher brauchen jetzt und sofort ein effektives und unbürokratisches Gesamt-Entlastungspaket“

Wien (OTS) - „ÖVP und Grüne können ihr Paket im Zusammenhang mit der Teuerung noch so oft beschließen und noch so oft bewerben: Es ist und bleibt eine Mogelpackung, die viel mehr an ‚Geldwechsler-Schmähs‘ erinnert als an ehrlich gemeinte Entlastungspolitik. Statt des schwarz-grünen ‚Geld in Teilen vielleicht einmal zurück´-Pakets braucht es ein ‚Tritt zurück´-Paket der gesamten Regierung. Das würde auch den Weg frei machen, um die Ursachen der Teuerung anzugehen: die Corona-Maßnahmen mit ihren Lockdowns und die Knieschuss-Sanktionen, welche die Regierung gemeinsam mit der Scheinopposition von SPÖ und NEOS zu verantworten haben“, betonte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz in Zusammenhang mit den Beschlüssen im Ministerrat.

Seit Monaten schöpfe die Regierung auf Basis der explodierenden Inflation auf der einen Seite Steuermillion um Steuermillion bei der Bevölkerung ab. Auf der anderen Seite will sie der Bevölkerung in Zukunft nur einen Teil zurückgeben – und das auch nur in kleinen Portionen über Jahre verteilt. „Und ob diese Ankündigungen überhaupt halten, wissen wir ja auch noch nicht“, so Schnedlitz weiter.

„Die Österreicher brauchen jetzt und sofort ein effektives und unbürokratisches Gesamt-Entlastungspaket. Jetzt und sofort braucht es jedenfalls Preisdeckel auf Treibstoffe und auf Grundnahrungsmittel sowie ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Energie“, forderte der FPÖ-Generalsekretär.

