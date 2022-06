BMKÖS: Kunst- und Kulturstrategie – Bundesländer-Dialoggruppe in Wiener Neustadt beschließt Erhebungsphase

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: "Ich danke allen, die sich bisher beteiligt haben."

Wien (OTS) - Die Erhebungsphase im Rahmen der Kunst- und Kulturstrategie geht in die Zielgerade. Heute, am 15. Juni 2022, treffen sich rund 100 Vertreter:innen von Kultureinrichtungen und Künstler:innen primär aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien zu einer vorläufig letzten Dialoggruppe in den historischen Räumen der Kasematten Wiener Neustadt. Inhaltliche Schwerpunkte dabei sind Kunst- und Kulturvermittlung und Internationalisierung. Diskutiert werden u.a. Fragestellungen rund um eine stärkere Sichtbarmachung, Präsentation und Vermittlung der künstlerischen Leistungen aus Österreich.

Ziel der ersten Diskursphase im Strategieprozess, der 2021 gestartet wurde, war es, Vertreter:innen der Kunst und Kultur an einen Tisch zu holen, um erste Vorstellungen und Wünsche der Kulturszene im Hinblick auf die Gestaltung der österreichischen Kunst und Kultur aufzunehmen. Über 700 Personen haben sich bisher im Rahmen von Veranstaltungen und online daran beteiligt.

Die eingebrachten Vorschläge werden nun – in Abstimmung mit den Fachabteilungen des Ministeriums – ausgewertet und bei einem Dialogforum im Herbst der Öffentlichkeit präsentiert. Danach und darauf aufbauend wird es weitere Arbeitsformate geben, die sich mit spezifischen Herausforderungen auseinandersetzen sollen.

„Ich freue mich, dass der erste Teil des offenen Prozesses zur Kunst- und Kulturstrategie einen ersten positiven Abschluss findet. Die rege Teilnahme an und die vielfältigen Statements, Diskussionen und Perspektiven auf Kunst und Kultur in und aus Österreich zeigen, wie wichtig der offene Austausch zwischen Künstler:innen und Vertreter:innen von Kultureinrichtungen, Interessensvertretungen und der Kulturpolitik ist. Diese gemeinsame Auseinandersetzung mit den drängendsten Fragestellungen unserer Zeit ist für mich einer der wichtigsten Eckpfeiler für die zukünftige Gestaltung kulturpolitischer Schwerpunkte. Ich danke allen, die sich bisher beteiligt haben“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Wir werden über den Sommer die Ergebnisse sichten und zusammenfassen und im Herbst mit einem großen Dialog-Forum in die nächste Phase der Kunst- und Kulturstrategie eintreten.“

Live-Stream zum öffentlichen Teil der Dialogveranstaltung in Wiener Neustadt: www.bmkoes.gv.at

