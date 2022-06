Kudona: Modernes Sparen - wie kann man heute noch Zinsen verdienen?

Vilnius / Hamburg (ots) - Seit geraumer Zeit haben Sparer in Europa einen auserkorenen Gegner: die Leitzinspolitik der EZB. Denn bei niedrigen Zinsen - und im Augenblick liegt der Leitzins bei Null Prozent - leihen sich die Banken viel Geld. Das wiederum führt dazu, dass sich insgesamt mehr Geld im Umlauf befindet - und das verursacht eine hohe Inflationsrate. Diese nagt bei Privatpersonen und Unternehmen an der Kaufkraft und macht traditionelle Sparangebote wie ein Sparbuch oder Tagesgeldkonto, auf die es ebenfalls nahezu keine Zinsen gibt, obsolet.

Die Frage für Anleger lautet daher: Wie kann man trotz dieser Umstände sein Geld profitabel anlegen oder zumindest einen Teil des Wertverlustes abfangen? Für das Sparen über Einzelaktien, Fonds und ETFs gab es schon bessere Zeiten. Die weltweiten politischen Unsicherheiten und aufeinanderfolgenden Krisen führten zu sinkenden Kursen und Renditen.

Deshalb lautet die Antwort: “Decentralized Finance” (DeFi). Der dezentralisierte Finanzsektor besitzt langfristig das Potenzial, den klassischen Bankensektor zu revolutionieren, wenn nicht gar überflüssig zu machen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzmärkten fallen hier Institutionen als sogenannte “Mittelsmänner” weg, Transaktionen passieren in Echtzeit und dank der Blockchain ist jeder Vorgang für immer transparent dokumentiert. Daraus ergeben sich deutlich geringere Transaktionskosten und höhere Renditen für Anleger.

Neben Investitionen in teilweise stark schwankenden Kryptowährungen können Anleger hohe Zinsen verdienen, indem Sie ihr Geld in sogenannte Stablecoins wechseln und diese dann in Form von Darlehen an DeFi-Plattformen weiterreichen, um Zinsen dafür zu erhalten. Der Wert dieser Stablecoins ist jeweils an eine klassische Währung gekoppelt und damit grundsätzlich schwankungssicher. Somit könnten DeFi-Zinsen die letzte noch attraktive Bastion für Sparer sein.

Über den Autor: Fabian Scholz ist CEO von Kudona, einem DeFi-FinTech, das ein revolutionäres elektronisches “Sparbuch” entwickelt hat, mit dem Privat- und Geschäftskunden via DeFi-Protokollen höhere Tagesgeld-Zinsen verdienen können.

