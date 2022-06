Junge ÖVP fordert Ersatzprogramm für Erasmus mit Großbritannien

MEP Alexander Bernhuber und JVP-Generalsekretärin Sabine Hanger fordern in Brüssel die Einführung eines Ersatzprogramms für Erasmus+ für europäische Studierende nach dem Brexit

Brüssel (OTS) - „Großbritannien spielt eine enorm wichtige Rolle im Erasmus+ Programm und unsere Studenten verdienen es, mit oder ohne Brexit nach wie vor in Großbritannien zu studieren. Ich bin heute hier in Brüssel, um eine Lösung zu finden“, so Sabine Hanger, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, im Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel.

Trotz des Brexit ist das Studieren in Großbritannien zwar noch immer möglich, jedoch braucht es für Aufenthalte ab sechs Monaten nun Studien- und gegebenenfalls Arbeitsvisum sowie eine NHS-Krankenversicherung. Dies stellt für unsere Studierende die Schwierigkeit dar, ohne finanzieller Förderung und unproblematischer Anrechnung, wie es zuvor der Fall war, in Großbritannien zu lernen und zu leben. Deshalb hat Sabine Hanger, als damalige Obfrau der AktionsGemeinschaft und Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, eine Petition im Europäischen Parlament eingereicht, welche in erster Reihe vom jüngsten EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber unterstützt wird.

“Als jüngster Abgeordneter der größten Fraktion im Europäischen Parlament begrüße ich die Initiative, hier für ein Ersatzprogramm einzustehen. Der Austritt Großbritanniens darf nicht dazu führen, dass Studierende aus der Europäischen Union einen Nachteil erlangen”, so der EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber. Bernhuber, der 2015 selbst ein Praktikum im Zuge von Erasmus durchgeführt hat und sich im EU-Parlament für die Weiterführung und Entwicklung von Erasmus einsetzt, bedankt sich für das Engagement der Jungen ÖVP: “Ich hoffe, dass die Forderung von der Kommission gehört wird und so Studierenden weiterhin die Möglichkeit geboten wird, ein Auslandssemester oder Praktikum in Großbritannien zu verbringen.”

Das europäische Mobilitätsprogramm Erasmus besteht seit über 30 Jahren, und gilt als das Best-Practice Programm schlechthin. In dieser Zeit haben knapp 4,5 Mio. Studierende in Europa die Möglichkeit wahrgenommen, in einem der 33 Partnerländer zu studieren. Das Vereinigte Königreich ist eine der Top3-Destinationen für österreichische Studierende.

„Wir Junge sind in einem friedlichen, geeinten und vor allem grenzenlosen Europa aufgewachsen. Es ist ein großer Rückschritt für Studierende, dass durch das Ausscheiden Großbritanniens aus dem Erasmus-Programm junge Menschen im Hochschulsektor nun wieder mit einer Grenze konfrontiert werden“, so die Generalsekretärin der Jungen ÖVP abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Esther Salzmann

0660 480 24 18

esther.salzmann @ junge.oevp.at