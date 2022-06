Hammer/Grüne: Lassen uns von russischer Gazprom nicht erpressen

Maßnahmen für die Unabhängigkeit von russischem Gas beschlossen

Wien (OTS) - „Wir beschließen heute ein Gesetz, das Speicherunternehmen dazu verpflichtet, tatsächlich Gas einzuspeichern. Tun sie das nicht, müssen sie den Speicher zurückgeben beziehungsweise zur Verfügung stellen – Use it or lose it“, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen.

„Die russische Gazprom hat bereits seit Anfang September 2021 kein Gas einspeichert. Das Leerlassen des Gasspeichers in Haidach war also offensichtlich eine Vorbereitung Russlands auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine, um Europa und Österreich unter Druck zu setzen. Das zeigt deutlich, wie verwundbar uns die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus brutalen Autokratien gemacht hat“, betont Hammer und hält fest: „Mit dem heutigen Beschluss setzen wir einen weiteren Schritt, diesen unerträglichen Zustand zu beenden. Wir lassen uns von Russland und der Gazprom in der Art und Weise, wie wir unsere freien demokratischen Entscheidungen treffen, nicht erpressen.“

„Außerdem haben wir heute mit den Stimmen der Regierungsparteien Unterstützungen für Unternehmen für die Verwendung nicht russischen Gases beschlossen. Eine weitere wichtige Maßnahme, um die österreichischen Gasversorgung bis zur Umsetzung unserer Dekarbonisierungspläne zu diversifizieren“, sagt Hammer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at