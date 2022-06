Erfolgsbilanz und Highlights zum Festivalfinale

Wiener Festwochen 2022

Wien (OTS) - Nach zwei herausfordernden Festivalausgaben freuen sich die Wiener Festwochen 2022 über den großen Zuspruch und die positive Resonanz des Wiener Publikums. Außergewöhnliche Bühnenwerke und besondere Formate luden neugierige Besucher:innen in unterschiedlichste Spielstätten über die ganze Stadt verteilt und ermöglichten zahlreiche Begegnungen zwischen Wiener:innen, Künstler:innen aus aller Welt und deren Werken. Von den 37 Produktionen wurden 23 beauftragt oder koproduziert. Es werden bis zum Abschluss des Festivals voraussichtlich rund 30.000 Karten ausgegeben bei einer Auslastung von ca. 83 % Prozent. 13 Produktionen bzw. 63 Vorstellungen waren zu 100 % ausgelastet. Weitere Festwochen Veranstaltungen wurden von rund 4.000 Personen besucht.

In den finalen Festivaltagen bis zum 18. Juni rücken herausragende Künstlerinnen unterschiedlicher Disziplinen in den Vordergrund. Darunter die brasilianische Theatermacherin Christiane Jatahy, die Ende Juni mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk bei der Venedig-Biennale ausgezeichnet wird, und als Weltpremiere ihre neue Arbeit Depois do silêncio (Nach der Stille) im Odeon (15. bis 18. Juni) zeigt. Marlene Monteiro Freitas, eines der großen, eigenwilligen Talente des letzten Jahrzehnts, präsentiert ihr Solo idiota im MAK (15. bis 17. Juni).

Das große Abschlussfest der diesjährigen Festwochen am 18. Juni ist gleichzeitig eine Geburtstagsfeier. Bei der Xenakis Birthday Party im Belvedere 21 huldigen experimentelle Club-Sounds, Chorkaskaden, avancierter Indie-Rock, heterophone DJ Kunst dem Großmeister experimenteller Musik des 20. Jahrhunderts, Iannis Xenakis - u. a. mit Lee Mark Ranaldo, Gründungsmitglied von Sonic Youth, DJ DIaki, Superstar afrikanischer Rave-Sounds, Puce Mary und Junko Ueda. Zum Sonnenaufgang erklingt dann Xenakis‘ Meisterwerk Persepolis: „Wir tragen das Licht der Erde“.

