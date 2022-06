ORF III am Donnerstag und Freitag: Filmschwerpunkte zu den Geburtstagen von Waltraut Haas und Christine Neubauer

Außerdem: Thementag „ORF III auf Schiene“ rund ums Bahnfahren

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, den Schwerpunkt anlässlich des 95. Geburtstags von Waltraut Haas fort. Zu sehen ist die Filmlegende in vier Produktionen, u. a. „Im Weißen Rössl“ und „Saison in Salzburg“. Am Freitag, dem 17. Juni, feiert der „ORF III auf Schiene“-Thementag mit zahlreichen Dokus das Bahnfahren. Den Hauptabend widmet ORF III einer weiteren prominenten Jubilarin – zum 60. Geburtstag von Christine Neubauer stehen die Komödien „Dora Heldt: Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt“ und „Moppel Ich“ auf dem Programm.

Donnerstag, 16. Juni:

Ab 13.30 Uhr würdigt ORF III Publikumsliebling Waltraut Haas mit vier heimischen Filmen zum 95. Geburtstag: Den Anfang macht „Im singenden Rössl am Königssee“, gefolgt vom Klassiker „Im Weißen Rössl“ (15.00 Uhr). Anschließend sind die Komödie „Hochzeitsnacht in Paradies“ (16.45 Uhr) und der Operettenfilm „Saison in Salzburg“ (18.30 Uhr) zu sehen.

Freitag, 17. Juni:

Den Anfang des „ORF III auf Schiene“-Thementags macht der Zweiteiler „Bahnorama – Steiermärkische Landesbahnen“ (13.00 Uhr und 13.50 Uhr):

In abwechslungsreichen Filmsequenzen stehen u. a. die Weizerbahn (Weiz – Gleisdorf), die Gleichenbergerbahn (Gleichenberg – Feldbach) die schmalspurige Murtalbahn (Unzmarkt – Tamsweg) und der bekannte Stainzer Flascherlzug im Mittelpunkt.

Anschließend zeigt ORF III den Fünfteiler „Auf den Schienen des Doppeladlers“. Der erste Film der Dokureihe, „Aufbruch ins Eisenbahnzeitalter“ (14.35 Uhr), widmet sich der Faszination, die die Bahn seinerzeit auf die Menschen ausübte, sowie dem neuen Gefühl von Mobilität, das die Reisenden erfasste. Nachdem die Doku „Die Eisenbahn im Ersten Weltkrieg“ (15.35 Uhr) die Funktion der Bahn während der Kriegsjahre 1914 bis 1918 beleuchtet, geht es im dritten Teil „Der Weg in den Westen“ (16.30 Uhr) auf eine Reise in die südwestlichen Kronländer des Habsburgerreiches: Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzwerkes begannen Menschen und Waren zwischen den Steppen Galiziens, den Küsten der Adria und entlegenen Alpentälern zu zirkulieren. „Von den Alpen an die Adria“ (17.25 Uhr) erzählt vom riesigen Alpenbahn-Bauprogramm der k. u. k. Monarchie: der „Transalpina – Neue Alpenbahnen". Die letzte Ausgabe der Reihe führt von der „Puszta an die Adria“ (18.20 Uhr), in die ungarische Reichshälfte der ehemaligen Donaumonarchie.

Im Hauptabend gratuliert ORF III Schauspielerin Christine Neubauer zum 60. Geburtstag: Zum Auftakt eines Filmschwerpunkts am 17. und 18. Juni stehen die beiden Komödien „Dora Heldt: Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt“ (20.15 Uhr) und „Moppel Ich“ (21.50 Uhr) auf dem Programm.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at