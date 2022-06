„Simpl Revue: Krone der Erschöpfung“ am 17. Juni in ORF 1

Anschließend „Was gibt es Neues?“ mit Scheuba, Weinzettl, Wagner, Scheid und Gernot

Wien (OTS) - Am Freitagabend stellt ORF 1 die Lachmuskeln auf die Probe! In der „Simpl Revue: Krone der Erschöpfung“ am Freitag, dem 17. Juni 2022, um 20.15 Uhr bietet das neue Programm der ältesten Kabarettbühne Wiens Sketches in der ganzen Bandbreite von „sehr lustig“ bis „so blöd, dass es schon wieder lustig ist“. Anschließend um 21.50 Uhr rätseln Florian Scheuba, Monica Weinzettl, Berni Wagner, David Scheid und Viktor Gernot bei Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ über die Rührei-Theorie und die AIDA-Regel.

„Simpl Revue: Krone der Erschöpfung“ um 20.15 Uhr

Unter der bewährten Conférence von Joachim Brandl und nach Buch und Regie von Michael Niavarani wird eine Kur angeboten, um den ganzen Noch- und Nach-Pandemiewahnsinn zu verkraften: Skype-Konferenzen werden parodiert und man kann beobachten, wie eine Familie dem desparaten Vater im Lockdown zu Hause ein Gasthaus vorspielt. Höhepunkt und Abschluss ist eine Krimiszene, in der der bemühten Truppe alles schiefgeht, was nur schiefgehen kann.

Die Simpl Revue „Krone der Erschöpfung“ kann bereits ab 10. Juni auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

„Was gibt es Neues?“ mit Scheuba, Weinzettl, Wagner, Scheid und Gernot um 21.50 Uhr

Zum Welttag der Müllabfuhr beschenkt Oliver Baier sein Rateteam mit orangen Goodies der Wiener MA48. Erfreut darüber machen sich Florian Scheuba, Monica Weinzettl, Berni Wagner, David Scheid und Viktor Gernot Gedanken über Begriffe wie die Rührei-Theorie. Kabarettistin Nadja Maleh möchte schließlich wissen, was denn – möglicherweise in Anspielung auf Kollegin Aida Loos – die AIDA-Regel sein könnte.

