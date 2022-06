Kammermusik-Abend im Bezirksmuseum Floridsdorf

Bitte um Anmeldungen für 25.6. per E-Mail: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS) - Ania Filochowska (Violine), Jakob Arndt (Cello) und Wataru Hisasue (Klavier) gastieren am Samstag, 25. Juni, auf Einladung des Vereins „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Die 3 Instrumentalisten haben für ihr meisterliches Spiel schon etliche Auszeichnungen erhalten. Beim Konzert im Museum sind Kompositionen von Mozart und Dvorak zu hören. Der Kammermusik-Abend fängt um 19.00 Uhr an. Die Zuhörerschaft soll fixe „Eintrittsspenden“ entrichten (pro Person: 15 Euro, Studierende: 5 Euro) und die aktuellen Corona-Vorschriften beachten. Für die Teilnahme am Konzert sind Anmeldungen erforderlich: Telefon 271 96 24 bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Konzerte talentierter Schüler*innen am 23.6. und 26.6.

Nicht nur arrivierte Künstler*innen musizieren immer wieder im „Mautner Schlössl“. Öfters stellt dort auch der Nachwuchs sein Können unter Beweis: Am Donnerstag, 23. Juni, startet um 18.00 Uhr im Festsaal ein „Schüler-Abend“, an dem junge aufstrebende Geiger*innen aus der Klasse Stübner (Musikschule Floridsdorf) mitmachen. Beim „Schüler-Nachmittag“ am Sonntag, 26. Juni, ab 17.00 Uhr, treten begabte Sänger*innen aus der Klasse Srednik (Musikschule Korneuburg) auf. Für beide Konzert-Termine gelten die aktuellen Corona-Regelungen, Anmeldungen sind nicht nötig. Der Eintritt ist gratis. Informationen über weitere Kultur-Aktivitäten im Floridsdorfer Bezirksmuseum: Telefon 0664/55 66 973 (Ehrenamtliche Leitung: Ferdinand Lesmeister) oder E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Violinistin Ania Filochowska: www.aniafilochowska.com/index.html

Cellist Jakob Arndt (YES!CON): www.yescon.org/blog/speaker/jakob-arndt/

Pianist Wataru Hisasue: https://wataruhisasue.com/Termine/

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Pädagogin Renate Stübner (Musikschule 21): www.musikschule21.at/lehrkraefte

Pädagogin Susanne Srednik (MS Korneuburg): www.musikschule-korneuburg.at/employees/srednik-mag-susanne/

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

