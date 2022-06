SPÖ-Deutsch: „Letztklassig, dass Nehammer Verantwortung abschiebt und sogar engste Vertraute zum Sündenbock macht“

Nehammer ist für vom Rechnungshof kritisierten ÖVP-Rechenschaftsbericht zu 100 Prozent verantwortlich – Nehammer als Bundeskanzler ungeeignet

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, scharfe Kritik an ÖVP-Kanzler Nehammer geübt. „Dass Nehammer in der Causa ÖVP-Rechenschaftsbericht jetzt seine Verantwortung abschiebt und engste Vertraute wie seinen damaligen Bundesgeschäftsführer Axel Melchior zum Sündenbock macht, ist letztklassig. Jemand, der permanent auf Verantwortungsflucht ist und bei der erstbesten Gelegenheit seine Verantwortung feig auf andere abschiebt, ist als Bundeskanzler ungeeignet“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Nehammer ist für den ÖVP-Finanzbericht zu 100 Prozent verantwortlich – Karl Nehammer war 2019 Generalsekretär und ist jetzt Parteiobmann. Und der von der ÖVP mehrfach umgeschriebene und vom Rechnungshof in vielen Punkten angezweifelte ÖVP-Rechenschaftsbericht trägt die Unterschrift Nehammers. Dass Nehammer jetzt vorbaut und den Schwarzen Peter Melchior zuschiebt, zeigt, dass Nehammer offenbar Angst davor hat, dass der Rechnungshof Recht hat mit seiner Skepsis und Kritik an den Angaben und Zahlen der ÖVP“, so Deutsch, der mit Blick auf die nicht enden wollende Liste an Vorwürfen, Skandalen und Verfahren gegen hochrangige Türkise und die ÖVP betont, dass „die ÖVP ein gewaltiges Korruptionsprobleme hat und die türkisen Tricksereien und Machenschaften zum Himmel stinken“. **** (Schluss) mb/ls

