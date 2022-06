Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Hermann Fillitz

Wien (OTS) - „Mit Hermann Fillitz verlieren wir einen hochgeachteten Wissenschaftler und eine prägende Persönlichkeit des österreichischen Kulturlebens”, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Ableben von Hermann Fillitz. „Als Erster Direktor und Leiter der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums hat er nachhaltige Initiativen gesetzt, die bis heute nachwirken. Unter seiner Amtsführung fanden wichtige internationale Ausstellungen wie zum Beispiel „Von El Greco bis Goya“ oder die erste große Japan-Ausstellung des Kunsthistorischen Museums statt. In die Geschichte der Bundesmuseen ging er auch durch seinen Einsatz für die bauliche Instandhaltung der historischen Gebäude ein (‚Museumsmilliarde‘). Sein wissenschaftliches Werk und sein Engagement für die Kunst werden noch viele Generationen begleiten. Hermann Fillitz hat einen Großteil seines Lebens in den Dienst der Kunst gestellt – dafür gebührt ihm mein unendlicher Dank.“

Hermann Fillitz wurde 1998 mit dem Großen Kardinal-Innitzer-Preis für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Forschung und Wissenschaft und 2003 mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst geehrt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at