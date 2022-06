Wiener Börse Preis: Erste Group erneut mit Journalisten-Preis ausgezeichnet

JournalistInnen-Fachjury würdigte Medienarbeit börsennotierter Unternehmen – Erste Group zum dritten Mal in Folge auf Platz eins – Weitere Preise an Verbund AG und Flughafen Wien

Wien (OTS) - Zum bereits 15. Mal wurde gestern, Dienstag, der Wiener Börse Preis an die börsennotierten österreichischen Unternehmen verliehen. Neben den Kategorien ATX, Mid Cap, Corporate Bond und Nachhaltigkeit wird seit 2014 der Journalisten-Preis vergeben, mit dem herausragende Medienarbeit ausgezeichnet wird. Unter dem Vorsitz von APA-Finance bewertete eine Fachjury, bestehend aus führenden Journalistinnen und Journalisten der Finanz- und Wirtschaftsressorts, die einzelnen Unternehmen.

Die Wahl fiel auch in diesem Jahr auf die Erste Group, die mit ihrer gelungenen Kommunikationsarbeit bereits zum dritten Mal in Folge überzeugen konnte. „Die Bank bleibt in der Branche das Maß der Dinge. Auftritte des Managements sind zwar wohldosiert, Bernd Spalt drängt es nicht in die Öffentlichkeit. Aber wenn es drauf ankommt, nimmt er sich selten ein Blatt vor den Mund“, so die Jurybegründung.

Die Plätze zwei und drei gingen an die Verbund AG bzw. an den Flughafen Wien. Wie im Vorjahr überzeugte der Verbund die Jury mit rascher, kompetenter und freundlicher Kommunikation. Das Team der Presseabteilung runde die medialen Auftritte des Chefs mit ruhiger Hand und zuverlässigen Informationen ab, so die Jury. Neu auf das Podest schaffte es heuer der Flughafen Wien, der auch während der Pandemie ehrlich kommuniziert habe und für Hintergrundfragen offen gewesen sei. „Vorstände flexibel, gut erreichbar und auch in den sozialen Medien aktiv. So soll Pressearbeit sein!“, hieß es in der Begründung.

Der Journalisten-Preis bewertet sowohl Qualität als auch Transparenz in der Medienarbeit. Eine offene, aktive und ehrliche Kommunikation ist maßgebliches Kriterium; darüber hinaus werden auch Faktoren wie Qualität von Presseunterlagen, gute Erreichbarkeit und rasche Reaktionszeit bei Anfragen bewertet. Zur Auswahl stehen alle Unternehmen aus dem prime market der Wiener Börse – Aktienperformance spielt dabei keine Rolle. Die Fachjury unter dem Vorsitz von APA-Finance setzt sich aus Finanzjournalistinnen und -journalisten von Tageszeitungen, Magazinen, Rundfunk, Online-Medien und Nachrichtenagenturen zusammen.

„Als Finanzjournalistinnen und -journalisten wollen wir dazu beitragen, die Attraktivität des Finanzplatzes Wien weiter zu stärken. Der Journalisten-Preis rückt herausragende Beispiele für eine gute Medienarbeit ins Rampenlicht, um damit die Transparenz für alle Investoren, vom Profi bis zum Kleinanleger, zu verbessern“, fasst der Juryvorsitzende Wolfgang Nedomansky, Chief Operating Officer APA-Finance, die Zielsetzung zusammen.

In der Kategorie ATX-Preis konnte sich erstmals die steirische AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG den ersten Platz sichern, vor der OMV AG (2. Platz) und Wienerberger (3. Platz). Den Mid-Cap-Preis holte die Frequentis AG vor der Palfinger AG und der AMAG Austria Metall AG. Der Corporate-Bond-Preis ging an die Verbund AG. Mit den drei VÖNIX-Nachhaltigkeitspreisen wurden die Agrana Beteiligungs-AG (Kategorie Consumer), die BKS Bank AG (Kategorie Financials) sowie die UBM Development AG (Kategorie Industrials) ausgezeichnet.

Die ATX- und Mid-Cap-Preise werden aufgrund von Kennzahlen der ÖVFA ermittelt, unter anderem werden dabei Finanzberichterstattung, Investor Relations Tätigkeiten, Management und quantitative Faktoren wie Kursentwicklung und Liquidität bewertet. Beim Corporate Bond-Preis bewertet eine unabhängige Fachjury aus Analysten der ÖVFA Kriterien wie Geschäftsbericht, Informationspolitik gegenüber Analysten sowie das Rating. Der Nachhaltigkeitspreis wurde auch heuer wieder auf Basis von Kriterien des VÖNIX (VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex) vergeben.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Fotogalerie: https://www.wienerborse.at/wiener-boerse-preis-2022/

Über den Wiener Börse Preis

Der Wiener Börse Preis wurde erstmals im Jahr 2008 vergeben und umfasst derzeit 5 Kategorien: ATX-Preis, Mid Cap-Preis, Corporate Bond-Preis, Journalisten-Preis sowie Nachhaltigkeits-Preis. Der Wiener Börse Preis wird gemeinsam von Aktienforum, APA-Finance, Cercle Investor Relations Austria (C.I.R.A.), Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mit CFA Society Austria, Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), VÖNIX-Beirat, Wiener Börse, Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und Zertifikate Forum Austria (ZFA) verliehen.

Über APA-Finance

APA-Finance ist der führende Anbieter von professionellen Finanznachrichten in Österreich. Die Finanz-Nachrichtendienste von APA-Finance sind bei allen wesentlichen in Österreich präsenten Systemanbietern verfügbar und kommen großflächig auf allen führenden heimischen Finanz-Websites zum Einsatz.

Über die Wiener Börse

Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu globalen Märkten. Sie betreibt die Börsenplätze Wien und Prag. Notierte Unternehmen profitieren dort von maximaler Liquidität, Anlegern bietet sie als Marktführerin schnellen und günstigen Handel. Die Wiener Börse sammelt und verteilt Kursdaten und berechnet die wichtigsten Indizes für ein Dutzend Märkte der Region. Dank ihres einzigartigen Know-hows vertrauen auch die Nationalbörsen in Budapest, Laibach und Zagreb auf die IT-Dienstleistungen der Wiener Börse. Darüber hinaus ist sie an weiteren Energiebörsen und Clearinghäusern der Region beteiligt.

