Innovationsberatung Pioneers etabliert Venture Building Programm für Corporates

Die Innovationsberatung Pioneers startet dieses Jahr den ersten unternehmensübergreifende Intrapreneurship Hub – Pioneers.Peak.

Wien (OTS) - Die Innovationsberatung Pioneers startet dieses Jahr den ersten unternehmensübergreifende Intrapreneurship Hub – Pioneers.Peak. Dort arbeiten Teams aus verschiedenen Unternehmen Seite an Seite an der Entwicklung neuer Geschäftsideen. Mit Porsche Holding Salzburg und OMV sind bereits zwei große Player aus Österreich mit ihren Teams am Start, auch ein deutsches Team aus dem Corporate Inkubator Fasthub ist mit dabei. Weitere ATX Konzerne und hidden Champions fixieren gerade ihre Teilnahme. Venture Building Coaches von Pioneers sowie weitere Expert:innen in Bereichen wie Tech, HR und Sales unterstützen die Intrapreneure auf ihrer Reise. In einem Start-up ähnlichen Umfeld sollen dadurch innovative Produkte und neue Geschäftsmodelle konzipiert, validiert und umgesetzt werden. Tribe.Space – ein moderner Co-Creation Space in Wien – schafft hierfür die notwendige kreative Umgebung. “Die erste Phase von Pioneers.Peak, die Pre-Seed Phase, startet bereits im September dieses Jahres. Bis zu 10 Teams starten dann den Aufstieg zum “Peak”.” erzählt Michael Wlaschitz, Senior Consultant bei Pioneers und Initiator von Pioneers.Peak.

Innovation durch die Kraft von Mitarbeiter:innen vorantreiben

Unternehmen müssen sich ständig weiterentwickeln, um ihr langfristiges Bestehen am Markt abzusichern und ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Um dies zu erreichen, setzen viele Unternehmen, zusätzlich zu traditionellen Strategien, auf “New Venture Building”, dem Aufbau von innovativen Geschäftsmodellen. Pioneers setzt genau hier an und hat den ersten unternehmensübergreifende Intrapreneurship Hub – Pioneers.Peak – entwickelt, der Mitarbeiter:innen bei der Entwicklung und Umsetzung von neuen Geschäftsideen unterstützt. “Mit Pioneers.Peak wollen wir langfristig eine Community aus Corporate Ventures und Intrapreneurs aufbauen. Ein starkes Ökosystem, wie wir es aus der Startup Welt kennen, soll es dann auch für Corporates geben.” so Anton Schilling, Managing Partner von Pioneers.

Startup Expert:innen unterstützen die Entwicklung der Geschäftsideen

Pioneers.Peak bietet den Teams neben erfahrenen Innovation Coaches einen großen Pool an Startup und Venture Expert:innen aus diversen Bereichen wie Tech, HR, Sales und Skalierung. Diese namhaften Personen unterstützen die Teams je nach Bedarf durch gezielte Coachings, Workshops und Feedback. Mitglieder des Pools sind unter vielen anderen Franziskos Kyriakopoulos von 7Lytix als Experte für Data & AI, Maria Baumgartner von Speedinvest Heroes als Expertin für Start-up HR und Hiring und Christian Friedl als Experte für Co-Innovation und Entrepreneurship.

Über Pioneers

Pioneers entwicklet innovative und unkonventionelle Lösungen für etablierte mittelständische und große Unternehmen. Das Ziel von Pioneers ist die Förderung von Innovation in Unternehmen um nachhaltiges Wachstum für Unternehmen zu ermöglichen. Dabei entstehen Werteversprechen für deren Kunden und die Umwelt. Pioneers unterstützt von der Innovationsstrategie bis zur Umsetzung von einzelnen Innovationsinitiativen, dabei baut Pioneers Brücken zwischen Startups, Unternehmen, Investoren und kreativen Köpfen. Erfolgreiche Innovationsprojekte wurden in der Vergangenheit unter anderem mit ÖBB, STRABAG oder ANDRITZ durchgeführt, weitere Kunden sind Airbus, Porsche, Daimler, Visa, Vattenfall oder Booking.com. Mit Pioneers.Climate hat Pioneers einen Fokus auf Innovation für Sustainability Herausforderungen gesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Redaktionelle Rückfragen sowie Interview Koordination

Anton Schilling, anton.schilling @ pioneers.io, +436767450108