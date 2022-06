FPÖ – Kickl: Öl-Embargo entpuppt sich als reiner Schildbürgerstreich auf Kosten der Bürger!

Berichte über teure Weiterverkäufe russischen Öls aus Indien in die EU zeigen Knieschuss-Charakter der Sanktionsspirale

Wien (OTS) - „Es wird immer offensichtlicher, wovor wir Freiheitlichen von Anfang an gewarnt haben: Mit den Russland-Sanktionen und dem Öl-Embargo begeht die EU mit der Bundesregierung als Erfüllungsgehilfen nichts anderes, als ein Vernichtungswerk an unserer Wirtschaft und unserem Wohlstand. Sie sind ein einziger Knieschuss“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl heute, nachdem Medienberichten zufolge aufgrund der westlichen Sanktionen Indien billiges Öl aus Russland kaufe und dieses wiederum teuer nach Europa weiterverkaufe. Seit Kriegsbeginn sei der Anteil russischen Öls an den indischen Importen um 25 Prozent angestiegen. Im Quartalsvergleich stiegen die Kraftstofflieferungen Indiens in die EU um ein Drittel.

„Diese Sanktionen sind damit nicht nur Sanktionen gegen die eigene Bevölkerung, sondern noch dazu ein gigantischer Schildbürgerstreich. Denn während in der EU und Österreich die Inflation von einem Rekord zum nächsten schnellt, die Menschen durch die Kostenlawine einen beispiellosen Wohlstandsverlust erleiden und in die Armut getrieben werden, darf sich Russland über Rekordeinnahmen aus Öl- und Gas-Exporten freuen. Staaten wie Indien, die sich an der Sanktionsspirale nicht beteiligen, wissen offenbar diese Knieschuss-Mentalität des europäischen Polit-Establishments gegenüber der eigenen Bevölkerung zu nutzen“, so Kickl weiter, der ein sofortiges Ende der Sanktionsspirale forderte.

Anstatt die massiven Kollateralschäden durch das Öl-Embargo endlich einzusehen, würden in Brüssel weiter unbeirrt Pläne für ein Gas-Embargo gewälzt. „Kanzler Nehammer und seine Regierung werden in Wahrheit ein Gas-Embargo entgegen bisheriger Beteuerungen dann genauso abnicken, wie alle anderen Unsinnigkeiten der letzten Monate. Mit ihrem vorgetäuschten ,Geld-zurück´-Paket, das die Österreicher weitere zwei Monate leiden lässt, haben sie erst gestern wieder gezeigt, dass sie weder willens noch fähig sind, den Wohlstand in unserem Land zu schützen und die Inflation an ihrer Wurzel zu bekämpfen!“, sagte der FPÖ-Bundesparteiobmann abschließend.

