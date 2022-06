Let’s go in Canada: Der GP von Montreal zur Primetime live im ORF

Von 17. bis 19. Juni in ORF 1

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren Pause ist der Grand Prix von Kanada zurück – und das zur besten Sendezeit! Das Formel-1-Team des ORF ist am Weg nach Montreal und zeigt ab Freitag, dem 17. Juni 2022, alle Sessions aus Kanada.

Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kehren dabei an jenen Ort zurück, an dem Alex Wurz zum letzten Mal in seiner F1-Karriere auf dem Podium gestanden ist, 2007 hatte Wurz beim GP von Kanada den dritten Platz herausgefahren. Im selben Jahr hat übrigens Lewis Hamilton ebendort seinen allerersten Grand Prix gewonnen. Unter anderem diesen beiden Ereignissen widmet sich die ORF-F1-Redaktion in ihrer Berichterstattung aus Übersee.

Verstärkt wird das Team in Montreal durch Robert Lechner, der Expertisen von der Strecke, aus dem Paddock und vom Startgrid liefern wird. Alle Interviews aus dem Fahrerlager, aus der Boxengasse und live von der Startaufstellung liefert diesmal ORF-Formel-1-Teamleiter Marc Wurzinger.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 17. Juni

22.50 Uhr: Erstes Freies Training (HL) und zweites freies Training

Samstag, 18. Juni

18.50 Uhr: Drittes freies Training

21.45 Uhr: F1 News

21.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 19. Juni

18.45 Uhr: F1 News

19.25 Uhr: GP von Kanada – Das Rennen

21.50 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsportfans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

