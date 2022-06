Prunbauer als ÖHGB-Präsident bestätigt!

ÖHGB für Bewältigung künftiger Herausforderungen durch Kompetenz und Erfahrung weiterhin präsent: Martin Prunbauer beim Bundestag einstimmig für weitere Funktionsperiode gewählt.

Wien (OTS) - RA Dr. Martin Prunbauer ist seit 2012 Präsident des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes (ÖHGB) und damit seit mehr als zehn Jahren als Eigentümervertreter für rund 30.000 Mitglieder in ganz Österreich aktiv. Prunbauer wurde am Bundestag in Krems (NÖ) von den Delegierten einstimmig für weitere zwei Jahre als Präsident wiedergewählt.

„Ich freue mich über diesen Vertrauensbeweis und die klare Bestätigung unserer bisherigen Aktivitäten. Ich sehe es als Auftrag, unseren Kurs konsequent fortzusetzen“, so Prunbauer, der die Wahl in herausfordernden Zeiten, die auf österreichische Eigentümer zukommen mit Freude, Verantwortungsbewusstsein und Engagement annimmt.

Mehr als 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leben im Eigentum. „Die Kernaufgaben unserer Interessenvertretung liegen darin, auf eigentums- und wirtschaftsfeindliche Entwicklungen mit aller Deutlichkeit hinzuweisen, gegenzusteuern sowie in der Öffentlichkeit für Gehör zu sorgen“, kündigt Prunbauer die strategische Ausrichtung der Verbandsaktivitäten nach seiner Wahl an.

Folgende Leitlinien müssen Berücksichtigung finden:

Mietrecht liberalisieren und Mietzinsbeschränkungen beseitigen

Anreize für freiwillige Klimaschutz- und andere Investitionen schaffen

Eigentum stärken

Das weitere ÖHGB-Präsidium:

Unterstützung erhält Präsident RA Dr. Martin Prunbauer durch das neugewählte Präsidium, das aus erfahrenen und fachkundigen Mitgliedern besteht: Zu Vizepräsidenten sind RA Dr. Paul Grossmann (Tirol), RA Dr. Lukas Wolff (Salzburg), Heinz Musker (Steiermark) und Mag. Arch. DI (FH) Rudolf Berger (Oberösterreich) gewählt worden. Als Kassier fungieren RA Dr. Hans Georg Mayer (Kärnten) und Mag. Rudolf Marwan-Schlosser (Niederösterreich). Schriftführer sind RA Dr. Thomas Schreiner (Burgenland) und Rainer Bischof (Vorarlberg).

Mehr über den ÖHGB

Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB, www.oehgb.at) ist die größte freiwillige Interessenvertretung österreichischer Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer. Die Hauptaufgabe des ÖHGB besteht im Schutz und in der Förderung des Privateigentums sowie der Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der privaten ImmobilienbesitzerInnen. Die ca. 30.000 Mitglieder teilen sich auf die neun Landesverbände auf, die ihren Mitgliedern mit fundierten Rechts-, Steuer-, Versicherungs-, Bau- bzw. Finanzierungsberatungen und weiteren, umfangreichen Informations- und Serviceleistungen, zur Seite stehen. Darüber hinaus betreiben der ÖHGB und dessen Landesverbände im Interesse der Mitglieder aktive Standespolitik in der Interessenvertretung auf allen Ebenen.



