Aviso PK 23.6.2022, 10 Uhr: MAK präsentiert Sonja Bäumels Österreich-Beitrag zur 23. Ausstellung der Triennale Milano

Wien (OTS) - Mit der performativen und multisensorischen Installation ENTANGLED RELATIONS – ANIMATED BODIES vertritt die Künstlerin Sonja Bäumel Österreich bei der 23. Internationalen Ausstellung der Triennale Milano (15. Juli bis 11. Dezember 2022). Beauftragt vom MAK und gefördert vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport knüpft der Österreich-Beitrag direkt an das Motto der diesjährigen Triennale – Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries – an. Sonja Bäumels spektakuläre Installation lotet die Grenzen von menschlichen Körpern und deren lebenswichtige Beziehung zur mikrobiellen Welt aus und lässt uns erahnen, was es bedeuten könnte, wenn menschengemachte Grenzen rund um den Körper erweitert werden.



Anlässlich der Präsentation des Österreich-Beitrags lädt das MAK zum Pressegespräch:



Termin: Donnerstag, 23. Juni 2022, 10 Uhr

Ort: MAK Forum, MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



Wir bitten um Ihre Anmeldung unter presse @ MAK.at



Ihre Gesprächspartner*innen:



Lilli Hollein, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, MAK, Kommissärin des Österreich-Beitrags zur Triennale Milano



Gerhard Jagersberger, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Sektion IV – Kunst und Kultur (Bereich Architektur, Design)



Marlies Wirth, Kuratorin Digitale Kultur, Kustodin Sammlung Design, MAK



Sonja Bäumel, Künstlerin



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.





Rückfragen & Kontakt:

MAK-Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Sandra Hell-Ghignone, Ulrike Sedlmayr

T: +43 1 711 36-213, -212, -210

presse @ MAK.at

MAK.at