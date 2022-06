50 Jahre Hartlauer – 50 Jahre. Einfach Mehr.

Hartlauer freut sich, sein Jubiläum mit 50 Jahren Beratung und Service gebührend feiern zu dürfen - Mit allen Mitarbeitern und immer für den Kunden.

Steyr (OTS) - Mit Hartlauer wird eines der prägendsten Familienunternehmen Österreichs 50 Jahre – und gibt damit auch den Startschuss zu umfangreichen Feierlichkeiten.

Bereits 1971 erfolgte die Gründung mit einem einzelnen Geschäft in der Steyrer Pfarrgasse. Seit damals konnte sich das nun in zweiter Generation von Robert F. Hartlauer geführte Unternehmen auf 160 Geschäftsstandorte, flächendeckend in ganz Österreich vervielfachen.

Mittlerweile fühlen sich über 2.000 Mitarbeiter bei Hartlauer für besten Service an allen Kunden, darunter auch mehr als 3,7 Millionen Löwencardkunden, verantwortlich.

Gestartet wird nun auch die Jubiläumskampagne: „50 Jahre Einfach Mehr – Freude ganz Nah“ mit vielen maßgeschneiderten Produktangeboten und Services.

Einfach mehr Service und Beratung



Im Zentrum steht bei Hartlauer immer schon der Kunde – Mit dem entsprechenden Produkt Knowhow, dem gewissen Mehr an Service und Beratung hebt man sich von einem herkömmlichen Händler stark ab. Bei Hartlauer zählt der Mensch. Ganz besonders auch alle Mitarbeiter. Sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, die richtigen Mitarbeiter zu finden und zu entwickeln war immer eine der wichtigsten Kern-Aufgaben und entscheidendes Erfolgselement im Unternehmen.

Als Herzstück dafür steht die Hartlauer Akademie welche schon seit 25 Jahren Ihre Pforten zur stetigen Aus- und Weiterbildung für alle Mitarbeiter geöffnet hält. Ein Ort der alle Werte und Visionen des Unternehmens verbindet, ein Ort der Aus- und Weiterbildung. Jeder Mitarbeiter hat hier Zugriff auf umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten, zusätzlich gestützt durch ein umfangreiches digitales Fortbildungs-Programm.

Fertigung und Wertschöpfung in Österreich

Als neuestes Projekt in Sache Mitarbeiterentwicklung wird aktuell eine hochmoderne Ausbildungswerkstätte in Steyr errichtet wo die Qualität der hauseigenen Fertigungen im Gesundheitsbereich weiter verbessert wird.

Die hauseigene Brillenfertigung in Steyr, mit Europas modernster Einschleifanlage, gibt hier die Standards weiter vor und ermöglicht Hartlauer Kunden perfekte Optik zu leistbaren Preisen.



Die Hörgerätefertigung in Graz verbaut namhafte Spitzentechnologie der Hersteller Bernafon und Starkey mit eigenen maßgefertigten Otoplastiken.

Der hohe eigene Fertigungsgrad im Gesundheitsbereich aus eigener Hand garantiert funktionierende Prozesse, immer ganz nah am Kunden und sichert eine hohe Wertschöpfung in Österreich.

Mit Technik am Puls der Zeit

Zusätzlich zu den vielen Neuerungen in allen Produktbereichen, sowie immer umfangreicher ausgebauten Serviceangeboten geschah gerade in den letzten Jahren sehr viel im Hintergrund.



Die Hartlauer Future Base macht das Unternehmen zukunftsfit und für alle Steakholder, ob Mitarbeiter oder Kunde, einfacher – dank Salesforce-Lösung und SAP-Implementierung. Die äußerst professionell umgesetzten Projekte haben sich auch in der Verleihung von zwei IT-Preisen gezeigt:



Mit dem internationalen „DotCOMM Award in Platin“ konnte eine besondere Auszeichnung für das digitale Transformationsprojekt bei Hartlauer gewonnen werden. Für Hartlauer-Kunden sichtbar ist in erster Linie die neue Webseite mit neuem Webshop, im Hintergrund wurde und wird hier aber alles neu umstrukturiert und kommt letztlich wieder dem Kunden mit gesteigerter Servicequalität zu Gute.



Ausgezeichnet wurde auch der kanalübergreifende Omnichannel-Ansatz mit dem „Salesforce Partner Innovation Award“. Hartlauer führt Kundenbeziehungen, Marketing und Vertrieb zusammen und stellt den Kunden in den Mittelpunkt.



Diese positive Entwicklung wird sich auch dieses Jahr mit der erfolgreichen Einführung eines ERP-System auf SAP-Basis fortsetzen – Nach dem Finanzsystem sind weitere Module bereits in Vorbereitung.

Die Summe aller Unternehmensaktivitäten und die Stärke aller Bereiche wird Hartlauers Zukunft für viele Jahre und kommende Generationen sichern und weiter ausbauen!

Rückfragen & Kontakt:

Georg Dornmayr (Presse)

Telefon: 0660/1313969

georg.dornmayr @ hartlauer.at