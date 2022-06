SPÖ will von Bildungsminister Vorbereitungen auf den Schulstart und Plan für den Herbst

Vorderwinkler: „Vom Minister gibt es keinerlei Plan, wie diesmal der Schulstart im Herbst sicher gelingen soll“

Wien (OTS/SK) - Nachdem Bildungsminister Polaschek im letzten Unterrichtsausschuss keine einzige Frage hinsichtlich der Vorbereitungen auf den nächsten Corona-Herbst beantworten konnte, bringt die SPÖ heute einen Antrag im Nationalrat ein, der vom Minister verlangt, alle Anstrengungen zu unternehmen, die einen sicheren Schulstart gewährleisten. SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler: „Spoiler: Der Schulstart ist heuer wieder im September. Wie jedes Jahr. Vielleicht schafft es die Regierung diesmal, sich nicht davon überraschen zu lassen.“ Vorderwinkler will verhindern, dass „der dritte Sommer in Folge“ erfolgreich verschlafen wird und plädiert daher dafür, sich entsprechende Sicherheitskonzepte zu überlegen. ****

Es gehe aber nicht nur um einen guten Schulstart im Hinblick auf die pandemische Situation, vielmehr müsse auch alles unternommen werden, um den pädagogischen Herausforderungen, die sich durch Corona verschärft haben, zu begegnen. So seien mehr Planstellen notwendig. „Erst recht in den ersten beiden Volksschulklassen“, so Vorderwinkler über die Forderungen des SPÖ-Antrags. (Schluss) lk/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at