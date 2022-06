Neue Fahrpläne für den Südraum von Wien

Ab 13. August verbessert der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) die Fahrpläne zwischen dem Stadtrand im 10. bzw. 23. Wiener Gemeindebezirk und dem südlichen Umland von Wien

Niederösterreich/Wien (OTS) - Fokus der Neuplanungen sind

Vereinheitlichung der Betriebszeiten

Ausweitung und Verdichtungen zu Spitzenzeiten

Kapazitätserweiterungen auf bestimmten stark nachgefragten Linien

Verbesserung der Anschlüsse Bus ↔ Bahn

SchülerInnen Achtung: Zu Schulbeginn am 05. September können sich Liniennummern und Abfahrtszeiten am gewohnten Weg zur Schule ändern – bitte vorab die eigenen Verbindungen checken (mittels VOR AnachB App oder unter anachb.vor.at, Datum: ab 05.09.2022).



Ab 13. August, drei Wochen vor Schulstart, bieten die insgesamt 35 Linien im südlichen Wiener Umland mit insgesamt rund 5,7 Mio. Fahrtkilometern pro Jahr ein noch besser abgestimmtes Öffi-Angebot: Im Fokus der Planungen stehen neben vereinheitlichten Betriebszeiten die Anpassung an die aktuellen Siedlungsentwicklungen und die damit einhergehende Veränderung der Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Auch Qualitätsanforderungen wie die Erhöhung der Zuverlässigkeit im Betrieb durch z. B. Sicherung von Anschlüssen bei Verspätungen und die Abstimmung mit dem AST „Mobilregion Mödling“ finden in den neuen Fahrplänen Berücksichtigung.



„ Der Verkehrsverbund Ost-Region reagiert im Auftrag der Länder Niederösterreich und Wien auf die starke Bevölkerungsentwicklung mit einem ineinandergreifenden Gesamtsystem. Dadurch bedienen wir die modernen Anforderungen wie beispielsweise verlässliche Pendlerverbindungen, gesicherte Anschlüsse zwischen Bus und Bahn sowie verstärkte und an die Schulzeiten angepasste Schülerfahrten “, so der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. „ Es zeigt sich einmal mehr der Vorteil einer länderübergreifenden Verkehrsplanung für den Wirtschaftsstandort Ostregion durch den VOR “, betont Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, „denn intelligente Verkehrsplanung orientiert sich nicht an Ländergrenzen, sondern bildet die realen Lebenswelten der Menschen ab.“

Wesentliche Verbesserungen im Überblick

32 Regionalbuslinien mit teils neuen Linienbezeichnungen beginnend mit 1xx und 2xx mit rund 480 Haltestellen, davon 3 Stadtbuslinien in Mödling bereits seit 11. April 2022 im Neubetrieb

insgesamt rund 5,7 Mio. Fahrtkilometer pro Jahr

einheitliche Betriebszeiten am Wiener Stadtrand bzw. am Knoten Mödling

Abstimmung mit dem AST „Mobilregion Mödling“

Verdichtung in Spitzenzeiten und Anpassungen des SchülerInnenverkehrs, v. a. in den Gemeinden Breitenfurt, Kaltenleutgeben, Vösendorf, Hennersdorf, Wienerwald und Gaaden

regelmäßiges Busangebot auch außerhalb der Spitzenzeiten untertags sowie am Abend und am Wochenende

geringfügige Liniennetzanpassungen, v. a. der Linien 260, 269 und 270

Verbesserung der Anbindung an die Bahn, z. B. in Mödling, Liesing, Tullnerbach-Pressbaum und Schwechat, an die U-Bahn in Wien Oberlaa und Siebenhirten sowie an die Badner Bahn in Wiener Neudorf, Guntramsdorf und Vösendorf-Siebenhirten

teilweise neue Haltestellennamen

Mehr Angebot, noch besser, noch moderner

Schwerpunkt der VOR-Planungsarbeiten war es, das Angebot in Hinblick auf die räumlichen Entwicklungen und PendlerInnen- und SchülerInnenströme zu optimieren. Nicht nur die Fahrpläne an sich werden im südlichen Wiener Umland insgesamt besser, auch die eingesetzten Busse werden modernen Ansprüchen gerecht. „ Mit unseren Bussen mit modernen Extras, die nach und nach zum Einsatz kommen, steigt der Komfort der Fahrgäste nochmals deutlich. Hierfür sorgen z. B. eine dem Tagesverlauf angepasste Innenraumbeleuchtung oder verbesserte Infos der Fahrgäste durch zusätzliche Monitore “, beschreibt VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer. „ Gemeinsam mit dem AST Mobilregion Mödling, den Busfahrplänen der Stadt Mödling und dem leistungsfähigen Angebot auf der Bahn schaffen wir ein attraktives Gesamtangebot der öffentlichen Verkehrsmittel “, freut sich VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.



Der VOR AnachB Routenplaner

Die neuen Fahrpläne gelten mit 13. August 2022 und sind bereits in den VOR AnachB Routingservices anachb.vor.at sowie in der VOR AnachB App abrufbar. Achtung: Es muss ein Reisedatum ab dem 13. August 2022 eingegeben werden. Bei schulrelevanten Verbindungen bitte ein Datum ab dem Schulstart am 05. September 2022 angeben.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kundenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Sämtliche Regionalbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen werden in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die ExpertInnen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als ImpulsgeberInnen und AnsprechpartnerInnen für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

anachb.vor.at: alle Routen und Verbindungen Unter anachb.vor.at bzw. in der VOR AnachB App finden Fahrgäste alle Verbindungen. Jetzt Routen checken und Öffis nutzen

