Konzert „Berg und Tal“ im Hietzinger Bezirksmuseum

Anmeldungen für 21.6. per E-Mail: fritz.m100@hotmail.com

Wien (OTS) - Noch bis Mittwoch, 29. Juni, läuft im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) die sehenswerte Sonder-Ausstellung „Bergsteigen als Berufung – 100 Jahre Fritz Moravec“, in der mit Fotos, Texten und Objekten über das Leben und die Karriere des namhaften Alpinisten Fritz Moravec (1922 – 1997) berichtet wird. Mehrere Veranstaltungen runden die Schau ab. Der nächste Termin: Am Dienstag, 21. Juni, beginnt um 19.00 Uhr im Festsaal des Museums ein stimmungsvoller Musik-Abend mit dem Titel „Berg und Tal – Ein Konzert für Fritz Moravec“. Das beliebte Ensemble „Wiener Komponistenquartett“ interpretiert Stücke von Schubert, Mendelssohn und Spohr. Zusätzlich stehen Uraufführungen eigener Melodien von Mitgliedern der Tonsetzer-Gruppe auf dem Programm. Der Eintritt ist kostenlos. Das Publikum wird um Beachtung der geltenden Corona-Richtlinien und um Anmeldungen ersucht: E-Mail fritz.m100@hotmail.com.

Auch unter der Rufnummer 877 76 88 sind Reservierungen möglich (Samstag/Mittwoch: Nachmittag). Akos Banlaky, Lukas Haselböck, Wolfram Wagner und Konstantin Leypus gehören dem „Wiener Komponistenquartett“ an. Vor dem Konzert im Zeichen von Berg und Tal wird ab 17.30 Uhr eine Gratis-Führung durch die Sonder-Ausstellung geboten. Das Museum ist jeweils am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) geöffnet. Traditionell ist der Zutritt kostenlos. Gesperrt sind die Schauräume an Feiertagen, an schulfreien Tagen und an Samstagen vor Schulferien. Der auf ehrenamtlicher Basis tätige Museumsleiter, Ewald Königstein, erteilt gerne Auskünfte via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Alpinist Fritz Moravec (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Fritz_Moravec

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

