Queere Weiblichkeiten auf, vor und hinter der Leinwand

Queertactics - Kurzfilmwettbewerb Preisverleihung am 15.6.2022 im Metro Kinokulturhaus Wien

Wien (OTS) - QUEERTACTICS zelebriert queere Weiblichkeiten auf, vor und hinter der Kinoleinwand. Im Rahmen der Galavorstellung am 15. Juni 2022 werden drei Auszeichnungen an die Gewinner*innen verliehen:



– für die herausfordernste/n Geschlechterdarstellung/en

– für die queerste ästhetische Umsetzung

– für die gelungenste Dokumentation queerer Community



Die Hochschüler:innenschaft an der Akademie der bildenden Künste finanziert den Sonderpreis für die gelungenste Dokumentation queerer Community. Den krönenden Abschluss der Gala-Veranstaltung bildet die Voguing-Performance von Kiki House of Dive. Und all das feiern wir anschließend bei einem Gläschen (oder zwei ;-)) im Foyer.

15. Juni 2022, 19:00 Uhr

Metro Kinokulturhaus

Johannesgasse 4

1010 Wien

