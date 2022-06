Terminaviso: 21.6. – Wirtschaft hilft-Awards für die wirkungsvollsten Spendenprojekte heimischer Unternehmen werden vergeben

Wien (OTS) - Am kommenden Dienstag, 21. Juni, werden die renommierten Wirtschaft hilft-Awards für die herausragendsten Spendenengagements heimischer Wirtschaftsbetriebe vergeben. Diese unterstützen die gemeinnützigen Projekte aus dem österreichischen NPO-Sektor maßgeblich. Jeder zehnte Spendeneuro stammt hierzulande von einem Unternehmen. Die Initiative Wirtschaft hilft holt den gesellschaftlichen Einsatz der Wirtschaft vor den Vorhang und kürt die beispielhaftesten Engagements mit den Awards in drei Kategorien.



PRESSETERMIN: Verleihung der Wirtschaft hilft-Awards 2022

Dienstag, 21. Juni 2022, 18:00 Uhr, Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien



Anmeldung unter presse @ fundraising.at erforderlich.



Neben Vertreter*innen der prämierten Unternehmen stehen u.a. Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorsitzende des Vorstands Erste Bank Österreich, Dieter Aigner, Geschäftsführer Raiffeisen Capital Management, und Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria, als Gesprächspartner*innen zur Verfügung.

Alle nominierten Projekte: https://www.wirtschaft-hilft.at/awards/

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband Austria, T: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at