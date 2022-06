Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 17.6.: Verhaltensökonomin Katharina Gangl im Interview

Wien (OTS) - Maria Kern spricht mit Katharina Gangl, der neuen Leiterin der Abteilung für Verhaltensökonomie des IHS, über die Frage, wie man die Bevölkerung durch Nudging & Co zu mehr Klimaschutz bringen könnte - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 17. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist der Klimaschutz – und damit auch die Frage, wie man die Bevölkerung zu einem klimabewussteren Verhalten bringen kann. Da gibt es mehrere Wege. Man kann beispielsweise Gesetze erlassen wie etwa ein Verbot für den Einbau von Öl-Heizungen. Man kann klimaschädliches Verhalten auch verteuern, indem man etwa eine CO2-Steuer einführt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, etwa das so genannte Nudging, auf Deutsch anstupsen. Unter anderem damit befasst sich Katharina Gangl. Die 39-jährige Wirtschaftspsychologin erläutert, inwieweit man Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie für den Klimaschutz nutzen kann.

