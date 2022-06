E-Scooter: Neues Mobilitätsangebot bei Badner-Bahn-Haltestelle Griesfeld

Wiener Lokalbahnen starten Pilotprojekt für ergänzende Mobilität

Wien (OTS) - Vier elektrisch betriebene Scooter gibt es ab sofort bei der Badner-Bahn-Haltestelle in Griesfeld zum Ausborgen für Fahrten in der Umgebung. Mit diesem Pilotprojekt bauen die Wiener Lokalbahnen ihr ergänzendes Mobilitätsangebot zur Badner Bahn weiter aus.

Die neuen E-Scooter erleichtern Wege in der direkten Umgebung. Etwa für Menschen, die im Umfeld wohnen, die zum Einkauf zum nächsten Supermarkt fahren möchten oder jene, die im angrenzenden IZ-NÖ Süd bei einem der zahllosen Betriebe einen beruflichen Termin haben. Das Ausborgen funktioniert einfach über die Smartphone-App des Scooter-Herstellers Knot. App herunterladen, registrieren, Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegen, den Scooter an der Dockingstation via Handy entsperren und loslegen. Weite Teile der Gemeindegebiete von Wiener Neudorf inklusive des IZ-NÖ Süd, Mödling, Maria Enzersdorf plus Südstadt und Guntramsdorf sind für die E-Scooter freigeschalten.

Ergänzende Mobilität zum öffentlichen Verkehr

„Unsere Mobilität verändert sich laufend. Wir versuchen mit maßgeschneiderten Angeboten ein zusätzliches Mobilitätsangebot und Alternativen zum eigenen PKW zu schaffen. Sei es mit onDemand-Verkehren in Gemeinden oder eben mit den E-Scootern in Griesfeld. Damit sammeln wir wichtige Erfahrungen zum Mobilitätsbedarf der Menschen in der Region und lernen daraus, um künftig neue Mobilitätsangebote entlang unserer Strecke bzw. in den Gemeinden zu entwickeln“, so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen.

Direkt angrenzend an die Badner Bahn-Haltestelle Griesfeld haben die Wiener Lokalbahnen 2019 die erste easymobil-Station eröffnet. Dort gibt es neben den neu installierten Elektroscootern zusätzliche Mobilitäts- und Serviceangebote für Fahrgäste und die Bewohner*innen aus der Umgebung. Etwa ein E-Car-Leihauto plus E-Lade-Station, Leihfahrräder oder eine absperrbare Fahrradbox, um nach der Anreise mit der Badner Bahn die Weiterfahrt mit dem Fahrrad nach Hause oder ins Büro in Angriff zu nehmen.

Die Scooter müssen nach der Nutzung wieder bei der Dockingstation in Griesfeld zurückgegeben werden. Das Ausborgen kostet 1 Euro plus 0,16 Euro je genutzter Minute. Wird die Fahrt vor der Rückgabe unterbrochen, fallen in der Pause 0,05 Euro je Minute an. Die Verrechnung erfolgt über das bei der Registrierung hinterlegte Zahlungsmittel.



