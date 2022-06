The Final Countdown: Woche 3 der #dif22 Bezirkstour

Kein Genre kann Wien und seine Bewohner*innen besser beschreiben als das Wienerlied. Seit über 200 Jahren gibt es diese weltweit einzigartige urbane Volksmusik. Der Verein Wiener Liedkunst und W24 bieten lokalen Musiker*innen, die dieses Genre mit Liebe pflegen und weiterentwickeln, heuer erstmals eine Plattform am Donauinselfest und der Bezirkstour. Agnes Palmisano 1/2

Kulturgenuss für alle und direkt vor der Haustüre – das ist es, was wir mit der #dif22 Bezirkstour ermöglichen wollen. Darüber hinaus steht die Förderung heimischer Künstler*innen, insbesondere auch des musikalischen Nachwuchses, im Vordergrund, daher kommen alle Acts der Bezirkstour aus Österreich Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 2/2

Wien (OTS/SPW) - Noch bis 23. Juni bringt die #dif22 VeloStage 100% heimische Acts in die Grätzl der Wiener*innen und macht damit Vorfreude auf das heurige Donauinselfest. Ausgelassene Stimmung und vielfältige Klänge auf der buntesten Bühne Wiens – so lautet das Motto der letzten Woche der #dif22 Bezirkstour.

Seit 1. Juni fährt die klimaneutrale #dif22 VeloStage durch ganz Wien und versprüht dabei jede Menge Donauinselfest-Feeling. Ob am Bahnhof Simmering, am Westbahnhof oder am Platz in Hietzing, die bunte Fahrradbühne sorgt überall für gute Laune und beste Stimmung bei den Zuhörer*innen. „ Kulturgenuss für alle und direkt vor der Haustüre – das ist es, was wir mit der #dif22 Bezirkstour ermöglichen wollen. Darüber hinaus steht die Förderung heimischer Künstler*innen, insbesondere auch des musikalischen Nachwuchses, im Vordergrund, daher kommen alle Acts der Bezirkstour aus Österreich “, betont Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. Besonders ist in diesem Jahr auch die Bühne, denn mit der VeloStage setzen die Veranstalter*innen erstmals auf eine klimaneutrale Bühne.

Musikgenuss vom Alsergrund bis in die Innere Stadt

Bei strahlendem Sonnenschein geht die zweite Woche der #dif22 Bezirkstour zu Ende und läutet damit gleichzeitig die dritte und finale Woche ein. Die #dif22 VeloStage hat auch hierfür zahlreiche Highlights mit im Gepäck. Agnes Palmisano wird am Donnerstag, 16. Juni, um 18:30 Uhr am Jodok-Fink-Platz im 8. Bezirk auf der bunten Fahrradbühne mit ihrem Wienerlied-Trio auftreten. Sie ist Kuratorin des Programms auf der neuen Wienerlied-Bühne am #dif22 und weiß um die Besonderheit dieser Musikrichtung: „ Kein Genre kann Wien und seine Bewohner*innen besser beschreiben als das Wienerlied. Seit über 200 Jahren gibt es diese weltweit einzigartige urbane Volksmusik. Der Verein Wiener Liedkunst und W24 bieten lokalen Musiker*innen, die dieses Genre mit Liebe pflegen und weiterentwickeln, heuer erstmals eine Plattform am Donauinselfest und der Bezirkstour. “

Alle ausstehenden Termine, Acts und Orte der #dif22 Bezirkstour:

15. Juni 2022 / Uni Wien Campus Altes AKH (1090):

Amelie Tobien von 18:00 bis 19:00 Uhr

von 18:00 bis 19:00 Uhr Please Madame von 19:30 bis 20:45 Uhr

16. Juni 2022 / Jodok-Fink-Platz (1080):

Agnes Palmisano Trio von 18:30 bis 19:30 Uhr

von 18:30 bis 19:30 Uhr DJ Rawkat (Radio Superfly) von 20:00 bis 21:00 Uhr

17. Juni 2022 / Platz der Menschenrechte (1070):

Fred Owusu von 18:30 bis 19:30 Uhr

von 18:30 bis 19:30 Uhr PÄM von 20:00 bis 21:00 Uhr

18. Juni 2022 / Rahlgasse (1060):

Mira und Adam von 18:00 bis 19:15 Uhr

von 18:00 bis 19:15 Uhr DJ Pezo Fox von 19:30 bis 20:30 Uhr

19. Juni 2022 / Siebenbrunnenplatz (1050):

Hikee Bikini von 18:00 bis 19:00 Uhr

von 18:00 bis 19:00 Uhr Tini Tramplar & Playbackdolls von 19:45 bis 21:00 Uhr

20. Juni 2022 / Südtiroler Platz (1040):

Mini & Claus von 18:15 bis 20:00 Uhr

von 18:15 bis 20:00 Uhr DJANE Bianco Becky von 20:00 bis 21:00 Uhr

21. Juni 2022 / Rochusmarkt (1030):

Raisa von 18:00 bis 19:00 Uhr

von 18:00 bis 19:00 Uhr Thomas Andreas Beck von 19:30 bis 21:00 Uhr

22. Juni 2022 / Karmelitermarkt (1020):

Solarjet von 18:00 bis 19:00 Uhr

von 18:00 bis 19:00 Uhr Soberl & Romeo von 19:30 bis 21:00 Uhr

23. Juni 2022 / Freyung (1010):

DJ Smoab (Radio Superfly) von 18:00 bis 19:00 Uhr

von 18:00 bis 19:00 Uhr Fiona Corray von 19:15 bis 19:45 Uhr

von 19:15 bis 19:45 Uhr Pippa von 20:00 bis 21:00 Uhr

Die Sicherheit aller steht sowohl am Donauinselfest als auch bei der Bezirkstour an erster Stelle, daher kann es wetterbedingt zu Änderungen kommen. Die Social-Media-Kanäle des Donauinselfestes informieren darüber stets aktuell und verlässlich.

