+++ BLOG FuturEU - fortlaufende Blogbeiträge zur Zukunftskonferenz Europas - Juni-Update +++ (FOTO)

KW 24: Quo vadis, Europa? Fragen zur europäischen Zukunft

Die "Konferenz zur Zukunft Europas" bietet die Möglichkeit für spannende Diskussionen und Ideenaustausch zu Fragen der europäischen Zukunft. Wie können sich die EU-Bürgerinnen und Bürger für den Aufbau eines gesunden Kontinents, die Bekämpfung von Klimawandel und mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen? Diese Fragen werden die Teilnehmenden der interdisziplinären Konferenz "Quo vadis Europa?" beschäftigen, die vom 4. bis zum 8. Juli von der Wirtschaftsabteilung der italienischen Universität Molise organisiert wird. Die Konferenz richtet sich primär an Studierende, ist aber für alle Interessierten offen. Das Ziel der Konferenz ist es, eine Vernetzung von Studierenden, lokalen Institutionen und Vertretenden der Zivilgesellschaft zu fördern. Das soll mehr Verständnis von- und füreinander schaffen, um den europäischen Integrationsprozess konstruktiv mitzugestalten. An der Konferenz werden auch die Mitglieder des Regionalrates, des Stadtrates sowie der Bürgermeister von Campobasso teilnehmen. Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, sie wird aber auch aufgezeichnet und online zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen werden auf der Internetseite der Universität veröffentlicht.

KW 24: Wie funktioniert die Umweltbesteuerung in Europa?

Im Rahmen der "Konferenz zur Zukunft Europas" organisiert die italienische Universität Neapel Federico II vom 20. bis zum 25. Juni eine Sommerschule für europäische Umweltbesteuerung (Summer School in European Environmental Taxation SuSEET). An der Sommerschule können sowohl Studierende als auch Promovierende teilnehmen, die ihren Abschluss in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften anstreben. An fünf Tagen werden sie mit renommierten Expertinnen und Experten die Grundlagen der europäischen Umweltbesteuerung lernen und sich mit den komplexen wirtschaftlichen und sozialen Fragen rund um die Umweltsteuer auseinandersetzen. Die Sommerschule ist in einem hybriden Format konzipiert. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Veranstaltung.

KW 23: Schlussspurt beim EU-Datathon - mit originellen Ideen für den digitalen Wandel in Europa

Der EU Datathon ist ein jährlicher Wettbewerb für offene Daten, der seit 2017 vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union organisiert wird und in diesem Jahr auch im Rahmen der "Konferenz zur Zukunft Europas" stattfindet. Bei den Datathons versammeln sich Teams mit jungen Menschen aus ganz Europa, um gemeinsam Projekte zu entwickeln, Innovationen anzuregen und die Interaktion zwischen den EU-Bürgerinnen und Bürgern sowie den EU-Organen zu verbessern. Die durch die EU-Datathons geförderte Wiederverwendung von Daten ist grundlegend für neue digitale Produkte im Informationszeitalter. So können neue Anwendungen entwickelt werden, um bestehende Dienste zu verbessern oder neue Programme zu schaffen. In der diesjährigen Edition des Datathons sollen die Teilnehmenden Lösungsansätze für Anwendungen entwickeln, die sich auf einen der vier Themenbereiche beziehen:

- "Der europäische Grüne Deal",

- "Transparenz im öffentlichen Auftragswesen",

- "EU-Möglichkeiten für die Vergabe öffentlicher Aufträge an junge Menschen"

- oder "Ein Europa fit für das digitale Zeitalter".

In der ersten Phase haben dazu 121 Teams aus 38 Ländern insgesamt 156 Ideen eingereicht. In die weitere Phase wurden 24 Teams (6 pro Themenbereich) vorausgewählt, die bis zum 26. Juni ihre ausgearbeiteten Vorschläge einreichen können. Die Wettbewerbsjury wird im Nachhinein 12 Finalisten-Teams auswählen, die an der Entwicklung voll funktionsfähiger Anwendungen arbeiten werden. Diese werden im Wettbewerbsfinale am 20. Oktober 2022 präsentiert. Mehr Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebsite.

KW 23: Botschaften für die digitale Zukunft in Europa

Wie soll der Digitale Wandel in Europa gestaltet werden? - Zu diesem Thema findet im Rahmen der "Konferenz zur Zukunft Europas" vom 18. bis zum 20. Juni der Jugenddialog über Internet Governance (The Youth Dialogue on Internet Governance, YOUthDIG) statt. Zu dieser jährlichen Konferenz werden 30 junge Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren zum Europäischen Dialog über Internet Governance (EuroDIG) eingeladen, um sich über ihre Ideen zu Internet, Politik und Digitalisierung auszutauschen. Die Teilnehmenden verfassen politische Empfehlungen für die Zukunft der Digitalisierung - sogenannte Youth Messages. Die Veranstaltung findet in hybrider Form statt: die 30 Europäerinnen und Europäer kommen in Triest, Italien, zusammen, einige Panels kann man online verfolgen. Mehr Informationen zum Programm und Teilnahmemöglichkeiten werden es auf der Webseite kurz vor der Veranstaltung veröffentlicht.

KW 23: Gesünder leben in Europa - Tipps und Expertendiskussion

Die "Konferenz zur Zukunft Europas" widmet sich neun Themenbereichen, die für die EU-Bürgerinnen und Bürger relevant sind. Zum Schwerpunkt Gesundheit organisiert die Abteilung für öffentliche Gesundheit der Universität Neapel am 20. Juni eine Veranstaltung zum Thema "Fettleibigkeit bei Kindern". Dabei geht es unter anderem um Behandlungsmethoden und praktische Tipps, wie Eltern, aber auch Betreuerinnen und Betreuer der Fettleibigkeit bei Kindern vorbeugen können. Wie kann man Kinder zu einem gesunden Lebensstil motivieren? Das Ziel der Veranstaltung ist es, möglichst viele Erwachsene, die häufig mit Kindern zu tun haben, zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren. Die Diskussion beginnt um 9 Uhr, eine digitale Teilnahme ist via Google Meet möglich.

Gesundheit steht auch im Fokus eines digitalen Fernworkshops, der vom Fachbereich Medizinische und Chirurgische Wissenschaften der Universität Kampanien "Luigi Vanvitelli" am 20. Juni organisiert wird. Auch hier geht es darum, das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu vergrößern. Wie kann man chronischen Krankheiten vorbeugen? Wie werden sie erfolgreich behandelt? Wie wirkt sich der Lebensstil auf das Herz aus? An der Diskussion werden sich Expertinnen und Experten aus dem medizinischen Fachbereich der Universität beteiligen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Debatte beginnt um 15 Uhr und findet online via Microsoft Teams statt.

KW 22: Von Wahlbeteiligung bis zum Einfluss der Medien auf die Demokratie - nationale und europäische Wahlen im Fokus

Am 11. Juni organisiert der Studentenverband NAPEEC (Núcleo Associativo Para os Estudos Europeus em Coimbra, in Deutsch: Kernverband für europäische Studien in Coimbra) eine Podiumsdiskussion zum Konferenzthema: Demokratie in Europa. Dabei geht es um die Auswirkungen der Wahlenthaltung bei nationalen und europäischen Wahlen. Wie hat sich die Wahlbeteiligung der jungen Europäerinnen und Europäer in den vergangenen Jahren entwickelt? Wie soll man mit der Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürger und den von ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertretern umgehen? Wie groß ist der Einfluss von Medien auf die Wahlprozesse? Die Veranstaltung ist als partizipativer Workshop konzipiert. Den Teilnehmenden bereiten zu einem per Los gewählten Thema eine Rede vor. In der anschließenden Diskussion wird es darum gehen, die eigene Position zu verteidigen. Dazu werden im Vorfeld kleine Arbeitsgruppen gebildet. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und findet via Zoom statt.

Was war in den vergangenen Wochen bei der "Konferenz zur Zukunft Europas" los? Hier geht es zu den FuturEU-Blog-Beiträgen aus Mai und April und März und Februar und Januar und Dezember und November. #TheFutureIsYours

In welchem Europa wollen wir künftig leben? - Mit der Konferenz zur Zukunft Europas bieten das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission Ihnen die Gelegenheit der Partizipation, um gemeinsam die Herausforderungen und Prioritäten Europas zu diskutieren. Rund um die Konferenz veröffentlicht das FuturEU-Team aktuelle News, fundierte Erklärstücke in multimedialen Formaten für Ihre Berichterstattung. Dieses Hintergrundwissen bereitet die teilnehmenden Europäerinnen und Europäer gut auf die Konferenz vor, um die Zukunft Europas mitzugestalten. #TheFutureIsYours

